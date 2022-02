Apple iPad Air contro Samsung Galaxy Tab S8: quale scegliere?

Come fare per scegliere il tablet perfetto? Noi abbiamo messo a confronto iPad Air di quarta generazione con il Galaxy Tab S8 base di Samsung.

Se state cercando un nuovo tablet premium, oggigiorno avete due scelte davanti a voi; da un lato troverete iPad di Apple, dall’altro uno dei tanti modelli Android. Noi abbiamo scelto la versione Air di iPad, posta a confronto con il Tab S8 base di Samsung; certo, c’è una differenza di prezzo, ma sono equivalenti in termini di prestazioni. Ora vi spieghiamo quale scegliere e perché.

iPad Air contro Galaxy Tab S8: una scelta sensata

Potremmo riassumere tutto dicendo: avete un iPhone, comprate iPad. Avete un Mac, comprate iPad. Se avete un PC Windows invece, andate di Galaxy. That’s it. Purtroppo le cose non sono così semplici. È vero che la compatibilità Samsung-Windows è eccezionale, ma è anche vero che l’ecosistema Apple è così perfetto da non permettere estranei.

Con iPad avrete sicuramente l’accesso a molti software Adobe di punta, come Photoshop, Illustrator, Lightroom ma anche Pixelmator (non Adobe, ovviamente), Lumafusion e via dicendo.

Le stesse app si ottengono su Android con i nuovi Galaxy. Attenzione perché Lumafusion è un’esclusiva Samsung, per il momento. Ci troviamo di fronte quindi, ad uno stallo.

iPad ha un pannello da 11″ come Tab S8 base, sono di ottima fattura entrambi ma quello Samsung è AMOLED: neri più profondi, contrasto più saturo e refresh rate da 120 Hz. 1 punto al Galaxy.

Tuttavia, il tablet Apple si porta a casa a 669,00€ di listino, mentre il base di Samsung parte da 799,00€. 1 pari, palla al centro. Non consideriamo lo street price però, perché il Tab S8 si svaluterà presto, mentre iPad fa fatica a scendere. Se pensate che a marzo arriverà il nuovo modello con modem 5G e SoC A15 Bionic, sicuramente troveremo un prezzo di listino più alto di quello attuale e la versione che c’è oggi in commercio costerà sempre meno (ammesso che la riusciate ancora a trovare).

Ecco i prezzi su Amazon:

Samsung Galaxy Tab S8: 799,00€ in preordine

Apple iPad Air: 660,83€.

Quale sarà la vostra scelta?