Caricatore Rapido 3.0 con 1.5M Cavo USB-C, REGALATO su Amazon (6€)

Un ottimo caricatore super rapido con 1.5M Cavo USB-C a soli 6€ su Amazon: follia? Si, approfittane!

Ci sono offerte Amazon che devi cogliere al volo. Così, di botto, senza starci a pensare troppo. Proprio come questa che riguarda un eccellente caricatore rapido (tecnologia Quick Charge 3.0) con cavo USB-C in super sconto a 6€ con spedizioni gratuite.

Caricatore 3.0 con 1.5M di cavo USB-C: prezzo SHOCK

Il dispositivo è decisamente interessante, non solo per le sue dimensioni super compatte che ti permettono di portalo ovunque vuoi, ma anche per la capacità di caricare velocemente i dispositivi che ci colleghi grazie alla tecnologia Quick Charge 3.0.

Questo vuol dire che potrai ricaricare smartphone (anche iPhone), tablet, speaker audio, auricolari, sigarette elettroniche e qualsiasi altro dispositivo compatibile.

Da non sottovalutare il fatto che ti viene venduto insieme a un prestante cavo USB-C lungo addirittura un metro e mezzo, che di per sé a questi livelli di qualità costano loro da soli almeno 4-5€.

Puoi sfruttarlo a casa, ma anche metterlo nello zaino, in borsa o in valigia e portarlo sempre con te. In questo modo, sarà a tua disposizione ogni volta che ti serve per il tuo Samsung Galaxy S20, S21, S10, S10e, S10 Plus, o Xiaomi Mi 9 Redmi Note 9S, Xiaomi Mix3, Mix 2S, Huawei P20, P20 Pro, P20 Lite, Mate 20, Honor 10 e altri device analoghi. La compatibilità di questo gioiellino è molto ampia.

Approfitta di questa occasionissima, segui il link e vai su Amazon, spunta la voce Applica coupon 8% per ottenere 8,70€ di sconto, poi, una volta alla cassa, inserisci questo codice WEOKMF2L per completare la promozione e arrivare al prezzo finale di circa 6€.