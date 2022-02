L’angolo del vecchio nerd: 5 prodotti OK per i Geek più attempati

Amazon a volte nasconde delle vere e proprie chicche per gli appassionati di giochi, serie TV o fumetti. Anche per i più “anziani”.

Amazon un sito di e-commerce che non smette mai di stupire. Complice l’enorme quantità di prodotti in vendita, spesso nasconde su o malgrado degli oggetti davvero molto carini. Basta spulciare un po’ qua e un po’ là per trovare magari degli oggetti spesso interessanti o curiosi che però ti permettono di fare quello che una mia amica definisce saggiamente del “buon shopping salutare”. Io, per esempio, da vecchio nerd ho trovato questi questi 5 gadget tech davvero originali, che da qualche giorno fanno la loro bella figura in casa mia. Così. sperando di darvi qualche spunto per un’eventuale spesa, ho pensato di segnalarli anche a voi.

I gadget di Amazon per i nerd più attempati

In particolare ho selezionato cinque dispositivi, alcuni utili, altri forse un po’ meno, e a conti fatti più decorativi che altro, ma ci può stare. In fondo ogni tanto bisogna pur passarsi qualche sfizio, concedersi un regalo anche per il solo gusto di farselo, di possedere un determinato oggetto e stare bene, come detto prima. Per cui, seguite il mio consiglio, date intanto un’occhiata a questa lista e poi decidete.

Supporto per Amazon Echo Dot (4ª gen.) ispirato al Baby Grogu di Star Wars The Mandalorian prezzo 24€ (spedizioni gratis). Che dire: è il supporto più carino della galassia, che attirerà l’attenzione dei tuoi ospiti e non mancherà di suscitarti più di un sorriso compiaciuto per averlo comprato ogni volta che lo vedrai. POi è anche costruito con materiale robusto e durevole, pensato per resistere all’uso quotidiano. Quindi è anche utile.

Sveglia digitale PlayStation. Se come me siete degli incallititi videogiocatori e avete posseduto almeno una volta una console PlayStation, allora dovete avere questa bellissima sveglia al prezzo di 26€ (spedizioni gratis). Il design e i colori replicano fedelmente quelli del famoso controller di Sony, con la sua forma iconica e i pulsanti che ne hanno fatto la storia. Un oggetto che rappresenta ciò che ormai sinonimo di console da videogame.

Crash Bandicoot porta controller o smartphone. A proposito di gadget per appassionati di videogame, che ne dite di questo bellissimo reggi joypad al prezzo di 24€ (spedizioni gratis)? Un oggetto davvero fantastico per abbellire la vostra scrivania o postazione gioco che raffigura il mitico Crash Bandicoot, per anni mascotte PlayStation ma di recente “acquistato” a livello di brand, insieme al suo sviluppatore, da Microsoft.

Bat-Segnale di Batman in miniatura. Uno dei gadget più nerd di un nerd, ovverosia questa piccola lampada con display a LED, che puoi avere a 31€ (spedizioni gratuite). Tutti i fan dell’Uomo Pipistrello dovrebbero averne uno in casa. Ok, se lo accendete più che Batman il massimo che possa attrarre è qualche moscone, ma volete mettere la figata di proiettare il mitico simbolo dell’eroe della DC Comics? E’ costruito in metallo, ruota di 360° e include un libro di 48 pagine che ne racconta la storia.

Marvel Avengers – Martello di Thor apribottiglie. E a proposito di super eroi, chiudo questo elenco con un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 14€ (spedizioni gratis). Quando hai sete dopo una lunga giornata trascorsa a urlare al microfono contro la tua squadra di Call of Duty in una sessione online, o magari dopo una maratona de Il Trono di Spade, niente di meglio che dissetarsi con una bella birra ghiacciata o con una bibita fresca. Ma perché non stappare la bottiglia con stile usando addirittura il mitico martello di Thor? Puoi usarlo anche per schiacciare le noci. Un must.