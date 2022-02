Huawei Band 6 a prezzo REGALATO su Amazon: smart e completa (39€)

Huawei Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile: è completa di tutto e traccia tantissime attività fisiche.

L’offerta Amazon di oggi è una di quelle che non è possibile lasciarsi scappare se stai cercando una nuova smartband completa da allacciare al polso. Infatti, l’ottima e versatile Huawei Band 6 è in sconto su Amazon a un prezzo regalato che la rende una delle occasioni più ghiotte da prendere in considerazione per questa categoria di prodotti.

Huawei Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo regalato

Ad appena 39€ hai l’opportunità di allacciare al polso un device completo a 360°: non solo è leggera e comoda da indossare, ma ti permette di tracciare un gran numero di attività fisiche e anche parametri vitali. La misurazione dell’ossigenazione del sangue (SpO2) e del battito cardiaco 24/7 ti permette di controllare i valori del cuore in qualsiasi momento della giornata, le quasi 100 attività fisiche supportate ti assicurano un tracking preciso e costante dei tuoi allenamenti, la batteria di lunga durata ti assicura fino a 2 settimane di autonomia con un singola carica e il display AMOLED chiaro e luminoso ti mostra i dati più importanti di cui hai bisogno.

Cosa stai aspettando? Ad appena 39€ hai tutto ciò che ti serve in una smartband per tracciare i tuoi allenamenti e tenere sempre sotto controllo i parametri più importanti della salute. Tantissimi utenti prima di te l’hanno acquistata e sono rimasti folgorati dalla qualità del piccolo fitness tracker.