Iliadbox si aggiorna: ecco tutte le novità del nuovo firmware

Il router IliadBox sta ricevendo in queste ore un nuovo firmware con diverse novità che dimostrano l’attenzione di Iliad verso i dettagli

A poche settimane dallo sbarco sul mercato del fisso, avvenuto martedì 25 gennaio 2022, Iliad rilascia un nuovo firmware per il suo router, Iliadbox. Con l’ultimo aggiornamento, che cambia quindi il software dalla versione 4.5.5-pre1 alla 4.5.5-pre3, il dispositivo modifica soprattutto la sua interfaccia grafica, e quindi l’approccio per gli utenti nell’uso e nella navigazione all’interno del suo sistema operativo. Vediamo come.

Iliadbox OS cambia

Una volta effettuato l’aggiornamento, la prima cosa che si nota è l’interfaccia grafica del sistema operativo. Quest’ultima è stata completamente rivisitata sia dal punto di vista estetico, con il colore predominante che adesso è il rosso, in sostituzione del precedente bianco, per richiamare in maniera ancora più netta quello del brand, che da quello della fruibilità. Anche le icone, infatti, sono state aggiornate nelle forme, nei colori, ma anche nella loro disposizione, sicuramente più ordinata e quindi di più facile utilizzo.

Modifiche, infine, anche alla pagina di login, con sfondo rosso e lo spazio dedicato alla password che si trova all’interno di un cerchio bianco che rappresenta la forma stessa del router.

L’update introduce anche la possibilità di ruotare l’orario e le scritte che compaiono sul display di Iliadbox, per la felicità di chi magari ha deciso di fissare il dispositivo al muro, con le porte orientate secondo le proprie necessità. L’update alla versione alla 4.5.5-pre3 del firmware avviene in modo automatico, ma nel caso il vostro router non si fosse ancora aggiornato, potete semplicemente riavviarlo manualmente per ottenere il nuovo software.

Ricordiamo che l’offerta della fibra di Iliad costa 15,99€ al mese per gli utenti che hanno già una SIM mobile con l’operatore, mentre 23,99€ al mese per tutti gli altri, per sempre e senza vincoli. Il router è in comodato d’uso ed è gratis, si possono raggiungere velocità di 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload e il servizio offre anche minuti illimitati verso fissi e reti mobili in tutta Italia.