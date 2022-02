Avete mai visto un Pc a forma di scarpa

Cooler Master ha annunciato un grande PC a forma di scarpa, entrando nell’immaginario dei case più strani della storia del PC Gaming.

I videogiocatori da PC amano mettere mano al proprio case, contenitore che potrebbe sembrare un semplice involucro di metallo, ma che in realtà propone uno stile suo a seconda di quale viene scelto. Cooler Master ha scelto di mettere a disposizione per i fanatici un PC case a forma di scarpa.

Questa sneaker gigante, che in realtà è a tutti gli effetti un case per un PC da assemblare, sarà preordinabile a partire dal terzo trimestre del 2022. L’idea è nata per celebrare i 30 anni dell’azienda, e sarà chiamato Sneaker X.

Cooler Master: arriva il PC case a forma di scarpa

La scarpa non è ufficiale di qualche marchio, anche se ricorda molto le Nike, e al suo interno potrà ospitare le migliori schede video e le migliori CPU disponibili, dando molto spazio anche per quanto riguarda la ventilazione.

Nata nel 1992, la Cooler Master ha da sempre popolato il mondo del PC con case unici, alimentatori, sistemi di raffreddamento e varie periferiche. La compagnia ha lavorato anche a sistemi di raffreddamento per NVIDIA, AMD e EVGA, ed è uno dei principali sponsor di molti eventi e squadre esportive.

Il design è stato inizialmente inventato da JMDF (che ha vinto poi durante il Case Mod World Series 2020 il premio per miglior art direction): anche se ancora non sappiamo il prezzo, il modello originale venne messo in vendita a 4.000 dollari, ma probabilmente questo commerciale uscirà a meno.

Resta ora da scoprire come sarà gestibile questo case: dove sono le fessure d’aerazione? Dove è possibile aprirlo per facilitare il montaggio? Da dove usciranno i vari cavi e avrà delle porte USB frontali da poter utilizzare? Ma soprattutto, riuscirà a contenere una scheda madre di dimensioni classiche, visto che si tratta di una delle componenti più larghe, oppure necessiterà di una motherboard più piccola e sottile?