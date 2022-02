Cuffioni JBL: senza fili e di PURA qualità (-42%)

Un paio di cuffioni JBL è già un’ottima scelta ma se te li puoi portare a casa con tanto di sconto, non hai da aspettare.

Un paio di cuffioni JBL sono già una garanzia, ma a questo prezzo sono un acquisto che fai con un click. Se da tempo stavi cercando un prodotto come questo, allora eccotelo servito su Amazon dove con soli 28,99€ te li porti a casa. C’è ben poco da dire: sono di una qualità eccezionale e non ti fanno mancare nulla.

Sconto che ne dimezza il prezzo di listino, con Prime arrivano a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Cuffioni JBL: tutto quello che devi sapere

In colorazione nera sono eleganti, ma sappi che puoi averli anche in blu se sei un tipo eclettico. Semplicissimi da utilizzare, li colleghi a qualunque dispositivi tanto con il Bluetooth ci metti un paio di secondi.

Ti basta indossarli per capire quanto sono fenomenali visto e considerato che non solo sono comodi, ma sono ultra leggeri e le imbottiture ti regalano comfort per ore e ore. La batteria dura in totale 16 ore? Allora credimi, ci saranno giorni in cui li avrai sempre sulle orecchie.

Con altoparlanti di prima qualità non sacrificano neanche una nota delle tue canzoni preferite e grazie al microfono integrato, li sfrutti anche per telefonate e non solo. Infatti sono completamente supportati gli assistenti vocali tra cui Google Assistant e Apple Siri.

Metti che poi hai anche la funzione Multipoint a disposizione, su cosa altro devi rimuginare?

Approfitta al volo della promozione su Amazon e portati a casa questi cuffioni JBL a soli 28,99€ a casa, un affare assicurato. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.