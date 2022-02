Questo adattatore USB Type-C a 7€ è PAZZESCO: offerta bomba su Amazon

Questa offerta di Amazon sull’adattatore USB Type-C è talmente ridicola che non può non essere presa in considerazione: acquistalo subito.

Il tuo nuovo computer monta solo porte USB Type-C e non sai come fare a trasferire rapidamente i dati salvati sulle numerose chiavette USB che hai a casa? Nessun problema: ti bastano appena 7€ per acquistare una coppia di adattatori USB Type-C piccoli, leggeri, robusti, facili da utilizzare e pensati per darti la possibilità di collegare rapidamente ogni periferica USB a una vasta gamma di dispositivi.

Adattatore USB Type-C pratico e resistente in offerta a prezzo di mercatino su Amazon

Nonostante il prezzo molto allettante, gli adattatori USB Type-C ti assicurano prestazioni di altissimo livello: non solo integrano un comodo e ben visibile LED di attività che ti conferma il corretto funzionamento dell’accessorio, ma ti garantisce anche un’elevata velocità di trasferimento dei dati. Se colleghi una chiavetta USB all’adattatore USB Type-C, hai modo di trasferire un file da 1 GB in pochissimi secondi.

Il telaio in lega antigraffio degli adattatori non solo ti assicura che l’accessorio mantenga un aspetto come nuovo anche dopo molti mesi di utilizzo, ma ti garantisce anche che puoi riporlo in un astuccio o in uno zaino assieme a un mazzo di chiavi senza preoccuparti di rovinarne il design. L’accessorio è inoltre compatibile con un gran numero di computer, smartphone, tablet e molto altro.

Costa aspetti? Acquista subito il set di adattatori USB Type-C e trasferisci rapidamente i tuoi file più importanti in un battito di ciglia.