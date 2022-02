Toshiba Canvio Gaming: aumenta lo storage della tua console con 44€

L’ottimo harddisk esterno Canvio Gaming di Toshiba, perfetto per PlayStation 4-5 e Xbox One, lo prendi ora su Amazon a sole 44€.

Per non dover rimuovere i giochi a cui si è affezionati o se si vuole giocare con gli amici evitando lunghi tempi di download, la scelta migliore è utilizzare un hard disk esterno: oggi puoi prendere su Amazon il Canvio Gaming di Toshiba da 1TB a sole 44€, spese di spedizione incluse.

Negli ultimi anni, infatti, le richieste di memoria necessaria per archiviare i giochi sono cresciute enormemente, con molti titoli famosi che occupano anche 50GB o più. Gli utenti che possiedono molti videogiochi o amano provarne di nuovi dovranno fare i conti con queste limitazioni.

Come aumentare lo storage delle console

Oggi le console per videogiochi di Microsoft e Sony possono gestire gli hard disk esterni che sono formattati con exFAT e supportano almeno USB 3.2 Gen 1 (in precedenza noto come USB 3.1 Gen 1), lo standard USB che assicura massima velocità di caricamento quando si avviano i giochi, si iniziano nuovi livelli e si riproducono sequenze video. I produttori di hard disk offrono versioni specifiche per i videogiochi, come il Canvio Gaming di Toshiba da 1TB, tuo a sole 44€ con spedizioni gratuite e veloci via Amazon. che permette di conservare fino a 100 giochi in un case leggero e comodo da trasportare.

Inoltre, questo modello Toshiba si caratterizza per il firmware appositamente studiato per impedire al disco rigido di passare alla modalità di sospensione: in questo modo, le sessioni di gioco possono essere riprese senza interruzioni dopo una pausa – senza tempi di attesa o rallentamenti durante la riproduzione. Tuttavia, solo i videogiochi delle vecchie generazioni di console possono essere riprodotti direttamente dal disco rigido.

I possessori di Xbox Series X e S e di PlayStation 5 dovrebbero quindi archiviare i classici e lasciare la memoria interna libera per i nuovi titoli. Anche se i giochi più recenti per Xbox Series X e S e PlayStation 5 non possano essere eseguiti da dischi esterni, gli utenti possono comunque archiviarli lì. Microsoft e Sony supportano lo spostamento dei giochi dalla memoria interna a quella esterna, e se lo spazio interno di archiviazione si esaurisce, è possibile fare spazio rapidamente – il trasferimento successivo è molto più veloce del normale download e reinstallazione del gioco, e non consuma banda. Inoltre, Gli hard disk pensati per il gaming e altre unità USB esterne in formato 2,5 pollici non richiedono un’alimentazione supplementare.