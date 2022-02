Apple rilascia le nuove beta 4 di iOS, iPadOS, tvOS e watchOS

Apple ha appena rilasciato le nuove versioni beta dei firmware di iOS, iPadOS, watchOS: vediamo insieme cosa cambia e quali sono le novità.

Apple ha appena rilasciato le nuove beta per iOS, iPadOS, watchOS e tvOS. I software sono scaricabili solo per sviluppatori e utenti beta pubblici. Vediamo quali sono le principali novità di questi firmware.

Apple: cosa nascondono le beta 4?

Ora c’è un’opzione per utilizzare il sensore per lo sblocco con il volto indossando una mascherina sanitaria e non è necessario più l’ausilio di Apple Watch per l’autenticazione. Funziona proprio come il Face ID, ma scansiona solo l’area intorno agli occhi quando indossi una maschera.

iPadOS 15.4 offre la tanto attesa funzione di controllo universale. Associato ad un Mac con macOS Monterey 12.3, Universal Control consente di controllare più Mac e iPad con un unico mouse e tastiera. È una feature che funziona perfettamente dopo l’installazione degli aggiornamenti ed è semplice e intuitiva da usare.

Ci sono 37 nuovi emoji con l’aggiunta di 14 caratteri Emoji, quindi ora puoi usare emoji che includono faccia che si scioglie, labbro che morde, mani del cuore, bolle, fagioli, faccia con bocca diagonale, mano con il palmo verso l’alto, uova, troll, batteria scarica, corallo, loto e altro ancora.

La seconda beta ha aggiunto il supporto per la funzione “Tocca per pagare su ‌iPhone‌”, progettata per consentire agli iPhone compatibili con NFC di accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali, senza richiedere hardware aggiuntivo.

tvOS 15.4 aggiunge il supporto per reti Wi-Fi captive, il che significa che un iPhone o iPad può essere utilizzato per connettere la tua ‌Apple TV‌ a reti che richiedono passaggi di accesso aggiuntivi, come nelle camere d’albergo.

L’aggiornamento introduce una coda “Up Next” direttamente nel video player per semplificare il passaggio da uno spettacolo all’altro quando si guarda la televisione. Ti consente di selezionare la coda del prossimo senza dover tornare alla schermata principale. Non di meno, presenta anche un nuovo pulsante per il volume accessibile dal lettore video.

watchOS 8.5 invece, apporta pochissime modifiche: oltre ai vari bug fix, dispone del supporto per nuovi Emoji 14.