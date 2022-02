SSD esterno WD 500GB a METÀ PREZZO (-51%) su Amazon

Errore di prezzo? Su Amazon prendi ora un SSD portatile Western Digital con tecnologia NVMe col 51% di sconto.

Errore di prezzo? Chi lo sa: di certo questo super performante SSD portatile da 500GB di Western Digital lo trovi al momento a meno di metà prezzo seguendo questo link. Con appena 78€, infatti, è a casa tua, con le spedizioni rapide e gratuite di Amazon. Risparmi ben 82€ circa (-51%)!

My Passport SSD portatile 500GB

I file di grandi dimensioni e le elevate quantità di contenuti richiedono prestazioni superiori. Con My Passport SSD puoi dire ciao a questi problemi. Ti mette infatti a disposizione il giusto quantitativo di spazio che ti serve. In più ti offre velocità di lettura fino a 1050 MB al secondo e di scrittura fino a 1000 MB al secondo per accedere al tuo mondo digitale in qualsiasi momento e luogo.

Questo hard disk è lo strumento ideale per le tue operazioni di backup, garantendo piena compatibilità con porte USB 3.2 Gen-2 e USB-C (USB-A per sistemi precedenti).

Grazie a questo dispositivo sei tranquillo anche per la conservazione di file e documenti. Con la crittografia hardware AES a 256 bit, che puoi abilitare tu stesso tramite un’apposita password scelta da te, nessuno potrà mai violare la tua privacy.

Puoi comunque portarlo sempre con te, tanto è piccolo e compatto. Inoltre è costruito con materiale solido e resistente a urti, vibrazioni e cadute da altezze fino a due metri.

Insomma, questo super performante SSD portatile da 500GB di Western Digital non puoi lasciartelo scappare. Vai su Amazon e fallo tuo a metà prezzo, cioè a 78€. Con le spedizioni rapide e gratuite. Risparmierai ben 82€ circa (-51%)!