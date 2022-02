Su Amazon Prime Video questa sera Atlético Madrid Vs Manchester United

Ecco dove e quando vedere Atlético Madrid vs Manchester United questa sera alle ore 21 di 23 febbraio 2022, solo su Amazon Prime Video.

Nuovo appuntamento di Champions’ League su Amazon Prime Video: la sfida stavolta è Atlético Madrid vs Manchester United, e verrà trasmessa questa sera di 23 febbraio 2022 alle ore 21.00. Il servizio streaming di Amazon, Prime Video, è sottoscrivibile attraverso questo link.

Nella partita di stasera Simeone si giocherà l’andata degli ottavi di finale contro uno dei giocatori più forti del mondo, Cristiano Ronaldo. La partita si terrà al Wanda Metropolitano di Madrid.

Dove potete guardare Atlético Madrid – Manchester United?

Il pre-partita del match Atlético Madrid – Manchester United sarà in diretta dalle ore 20.00 su Prime Video con nello studio assieme a Giulia Mizzoni, Patrice Evra, Diego Milito e Claudio Marchisio. La telecronaca invece sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La diretta sarà reperibile fin dall’homepage del servizio Amazon Prime Video, ma nel caso aveste dei problemi vi basterà andare su “Dirette e Prossimi Eventi”, così da poter reperire la partita in modo veloce e comodo. Vi ricordiamo che Amazon Prime Video propone un servizio che riesce a mandare in diretta immagini fino a 4K Ultra HD, ed è compatibile con l’HDR, quindi nel caso aveste un televisore compatibile potrete vedere la partita ad altissima qualità.

Il servizio di Amazon Prime Video è utilizzabile su ogni dispositivo: potrete infatti scaricare l’applicazione su Smart TV (o device simili come Fire TV), Smartphone e Tablet, ma nel caso vi trovaste ad un PC potrete anche entrare sul sito e usufruirne senza problemi.

Nel caso in cui non foste ancora abbonati al servizio di Amazon, Prime Video, vi basterà seguire questo link e scegliere a quale offerta aderire. Il servizio avrà un costo di 3,99€ al mese, ma se vi abbonerete per un anno intero potrete spendere solo 36€. Se non avete mai sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime, potrete infine usufruire di 30 giorni di prova gratuita, dove sarà compresa anche la partita di questa sera.