Auricolari wireless Sony WF-C500, NUOVO SCONTO del 35%

Tornano in sconto su Amazon gli ottimi Auricolari Wireless di Sony, stavolta a un prezzo ancora più basso: 64€.

I fantastici auricolari true wireless Sony WF-C500 sono di nuovo in sconto su Amazon stavolta col 35%: li prendi infatti a 64€ appena invece che ai 100€ circa di listino, con le spese di spedizione veloci e gratuite garantite da Prime.

Belle, eleganti e funzionano alla grande, sono da avere assolutamente. Anche perché sono super semplici da usare: basta un tocco per l’associazione rapida Bluetooth con dispositivi Android.

Auricolari Wireless Sony, il TOP a prezzo WOW

Questi auricolari sono sicuramente il top in questo momento. Oltre che stilosi sono comodi da indossare, visto che sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi.

Anche per questo sono ideali per l’attività sportiva.

Ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, generando bassi incredibilmente profondi che si possono davvero sentire.

Con questi dispositivi Sony puoi personalizzare l’audio in base alle tue preferenze scegliendo fra diverse preimpostazioni per abbinare la qualità sonora al genere di musica che stai ascoltando.

Puoi anche creare e salvare impostazioni predefinite con la funzione di equalizzazione personalizzata. Con batteria a lunga durata e design compatto e resistente all’acqua, potrai portarli ovunque.

E allora fai tuoi questi auricolari true wireless Sony WF-C500: li prendi infatti su Amazon a 64€ appena invece che ai 100€ circa di listino, col 35% di sconto e con le spese di spedizione veloci e gratuite garantite da Prime.