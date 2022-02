Cavo di Rete doppie spine angolate, REGALO Amazon (0,97€)

Ultra comodissimo cavo di rete di CAT 5e a frma di 90°, con due connettori RJ45 adatti per spazi piccoli, PREZZO FOLLE su Amazon.

Se sei alla ricerca di un cavo di rete veloce ed economico, ma anche in grado di risolverti i problemi di spazio per collegare la tua Smart TV o il decoder per il digitale terrestre a un modem, sei nel posto giusto.

Oggi te ne consigliamo uno a soli 0,97 centesimi di euro con spedizione veloce e sicura grazie ad Amazon. Cosa aspetti, quindi? Segui questo indirizzo internet per trovarti direttamente nella pagina dell’offerta e chiudere l’acquisto.

Cavo di Rete doppio angolato, patch CAT 5e

Più la nostra casa diventa smart e tecnologica, più dobbiamo confrontarci con fili, prese e adattatori di ogni genere. Questo cavo di rete di mezzo metro adatto a qualsiasi condizione di cablaggio è però ideale per quelle situazioni in cui c’è poco spazio per l’installazione dei cavi, come per esempio dietro ai mobili, in mezzo ad altre spine sporgenti, ecc…).

Il cavo di rete Goobay CAT 5e che vi segnaliamo è perfetto in questo senso. E’ lungo mezzo metro, ha due connettori RJ69 con contatti dorati realizzati con cura, con tanto di beccuccio appuntito anti-piegamento. Difficile trovare di meglio a queste condizioni.

Il cavo di rete è anche CAT 5e, quindi puoi guardare tranquillamente i tuoi filmati in streaming, anche da YouTube, senza particolari rallentamenti, visto che regge connessioni alla massima velocità. Ma puoi usarlo praticamente ovunque, e farà il suo “lavoro” senza infamia per reti domestiche, switch, PatchPanel, dispositivi NAS, stampanti di rete e altro.

Insomma, un oggetto così utile a 0,97 centesimi con spedizione gratuita di Amazon è praticamente regalato: non puoi lasciartelo sfuggire.