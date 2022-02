Elden Ring va già in SCONTO: acquistalo e ricevilo SUBITO

Elden Ring è in lizza per sbaragliare ogni videogioco finora uscito sul mercato: acquista subito la tua copia su Amazon.

Aprile un social e non leggere di Elden Ring è diventato impossibile. Se finalmente anche tu ti sei incuriosito al punto tale da volerlo giocare, ho l’offerta che fa al caso tuo. La versione per PlayStation 4 è appena andata in sconto su Amazon, il ribasso è lieve ma è comunque un’ottima occasione. Te lo porti a casa in copia fisica con soli 68,90€.

Le spedizioni sono immediate e velocissime grazie ai servizi Prime, non hai tempo da perdere.

Elden Ring: il gioco da avere nel 2022

Dire che le recensioni sono più che strepitose è riduttivo. Appena uscito sul mercato sta facendo battere i cuori di tutti i gamers del mondo. Non c’erano dubbi che sarebbe andata a finire così, ma ora che ne hai le certezze che intenzioni hai?

Hai la possibilità di vivere in prima persona un’avventura senza precedenti. Partecipa alla campagna per la conquista dell’Anello Ancestrale vestendo i panni di chiunque tu voglia e immergenti in ambientazioni senza fine. Dietro la creazione di questo gioco ci sono personaggi illustri che nel corso del tempo hanno saputo far sognare.

L’Ordine aureo è infranto. In tutto l’Interregno, i semidei che possiedono i frammenti dell’Anello ancestrale litigano e guerreggiano sulle rovine di un regno perfetto, ormai abbandonato dalla guida aurea della Volontà superiore. I reietti giungono mentre l’eco del conflitto tuona in lontananza. In passato, i loro progenitori hanno vissuto nell’Interregno. Purtroppo, la loro tribù ha perduto la luce benedetta della grazia molto tempo fa e ha subito la condanna all’esilio. Vengono chiamati Senzaluce e sono tornati per reclamare la Sovranità ancestrale che è stata promessa loro dalla leggenda.

A non aver acquistato la nostra copia di Elden Ring siamo rimasti tu ed io. Io sto già provvedendo e tu? Acquista al volo la tua copia fisica su Amazon, con lo sconto la paghi appena 68,90€ e ti immergi in un mondo da cui non vorrai più uscire. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.