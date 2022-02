Fire TV Stick 4K trasforma ogni televisore in SMART (-42%)

La Fire Tv Stick 4K è un prodottino unico nel suo genere: lo attacchi a qualunque televisore e ti fa godere lo streaming alla massima qualità.

Un televisore obsoleto è una brutta bestia ma nel giro di due secondi lo puoi rendere il più tecnologico sulla faccia della Terra, Ad aiutarti c’è la fenomenale Fire Tv Stick 4K, il prodottino di punta di Amazon che da utilizzare è facile come cambiare canale. Lo colleghi alla porta HDMI e ti mette immediatamente a portata di mano tutti i servizi streaming che più ami.

Una soluzione economica più che mai, proprio ora che è in promozione su Amazon dove l’acquisti con il 42% di sconto e la paghi soltanto 34,99€. Non perdertela per nessuna ragione al mondo, è una delle più avanzate sul mercato.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Fire Tv Stick 4K: il massimo dello streaming senza calo di qualità

Paghi un abbonamento per goderti film e serie TV al massimo della risoluzione? Allora hai bisogno di Fire Tv Stick 4K che non ti fa sacrificare niente di niente.

Come ti ho già detto, da utilizzare è semplicissima: basta attaccare la stick TV a una porta HDMI del televisore e collegarla a una connessione WiFi. Ovviamente non devi essere abbonato ad Amazon Prime per sfruttarla, ma se lo sei ti godi anche Prime Video incluso nel prezzo.

Con il telecomando dotato di microfono e Alexa incorporata, chiedi all’assistente vocale di riprodurre qualunque cosa tu voglia. Sono supportate a pieno applicazione come Netflix, YouTube, DAZN, Prime Video, Disney+, RaiPlay, Now e tantissime altre. Ogni tuo desiderio è realtà.

Con il 42% di sconto è proprio un’ottima occasione quindi non aspettare altro tempo. Acquista al volo la tua Fire Tv Stick 4K su Amazon a soli 34,99€. La ricevi a casa nel giro di uno o due giorni con le spedizioni Prime gratuite su tutto il territorio italiano.