Kena 7,99 130 Giga: minuti, SMS e 130 Giga a 7,99€ al mese

Kena lancia una promozione davvero interessante, per chi ha sempre fame di Giga.

Kena Mobile lancia una “nuova” offerta solo online dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di tanti Giga. Il virgolettato è d’obbligo, in quanto in realtà si tratta di una versione “potenziata” della precedente promozione Kena 7,99 Special, a cui l’operatore ha semplicemente aggiunto un bundle dati maggiore. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal Credito Residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’Offerta e sarà confermato da un SMS.

Kena 7,99 130 Giga: cos’è e come attivarla

Con Kena 7,99 130 Giga, l’operatore virtuale propone chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico internet mobile in 4G di TIM con velocità fino a 30 Mbps, a 7,99 euro al mese. Per questa offerta non è previsto né un Costo di Attivazione né il Costo per la SIM.

L’Offerta è sottoscrivibile solo per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Ho Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Il traffico illimitato è soggetto a Condizioni di uso lecito e corretto. In caso di superamento dei GB si applicano le Condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea. 5,5 GB in 3G per navigare in Europa. Al momento, la nuova offerta tariffaria non prevede alcuna data di scadenza. Gli utenti possono come sempre contare su un servizio che si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata se il Credito Residuo della SIM è sufficiente.

Effettuando una ricarica di importo sufficiente, l’Offerta sarà nuovamente fruibile. Se la Ricarica del Credito non viene effettuata entro i 90 giorni dalla data del mancato pagamento del Costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’Offerta.