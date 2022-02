Logitech G PRO X cuffie gaming TOP, sconto FOLLE (-48%)

Le eccellenti Cuffie Gaming Logitech G PRO X, con microfono removibile, ORA su Amazon in super offerta : RISPARMI 65,00€.

Nel mercato sono presenti innumerevoli proposte di cuffie da gaming, ma poche raggiungono la qualità delle Logitech G PRO X, che oggi si trovano in super sconto a 69€ su Amazon.

Logitech G PRO X cuffie gaming con microfono removibile

Per gli appassionati di videogame l’audio è un elemento fondamentale per potersi immergere totalmente nelle atmosfere di un gioco. Inoltre sono anche utili nel caso di partite a squadre online o di competizioni.

Supportano infatti il suono surround 7.1 di ultima generazione basato su oggetti per una migliore percezione della posizione, della distanza e degli oggetti durante una partita. Il che li rende perfetti per giocare a titoli come Call of Duty o League of Legends.

Queste cuffie sono pensate per ogni tipologia di utente, dal casual all’hardcore gamer: sono costruite con materiale solido, ma allo stesso momento sono confortevoli una volta indossate.

Il dispositivo è dotato inoltre di un microfono staccabile, con filtri vocali in tempo reale, riduzione del rumore, compressione, de-essing e altro, che assicura che la voce sia più nitida.

Cosa aspetti quindi ad andare a comprarti queste magnifiche cuffie da gaming? Oggi le trovi addirittura in super sconto a 69€ su Amazon, cioè a dire 65,00€ in meno del solito, con le spedizioni veloci e gratuite.