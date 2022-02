Logitech MX Keys Mini: la tastiera migliore sul mercato (-25%)

Logitech MX Master Keys Mini è la tastiera di cui hai bisogno: non puntare ad altro ora che è in sconto su Amazon.

Non c’è paragone che regga contro la Logitech Mx Keys, in questa sua versione Mini ti conquista ancora di più. Se, infatti, sei alla ricerca di una tastiera wireless su cui lavorare ore, giorni e mesi senza mai rimanere deluso, hai la risposta sotto i tuoi occhi.

Un’occasione d’oro quella che ti propone Amazon che al momento te la fa acquistare con uno sconto del 25%. Non tergiversare se sei interessato, 85,99€ e te la accaparri immediatamente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Logitech MX Keys Mini è la dea di tutte le tastiere

Materiali premium che ti fanno drizzare i peli delle braccia ad ogni utilizzo. Non ti accorgi del perché questa tastiera sia definita come una delle migliori sul mercato fino a quando non ci metti le tue dita sopra.

Questa versione è più piccola della classica perché non conta il tastierino numerico, ma ha le stesse identiche caratteristiche. Infatti te la suggerisco se non sei solito utilizzare il tastierino a priori o se hai poco spazio sulla scrivania.

Con il sistema di illuminazione intelligente ti fa vedere anche nelle ore più buie senza mai consumare batteria inutilmente. I tasti sono posizionati secondo il layout QWERTY italiano e presentano le indicazioni più varie così non devi farti problemi laddove la utilizzi su Windows o MacOS.

O anche entrambi se vuoi perchè sì, anche la più piccola di casa è completamente multidispositivo e può essere utilizzata su tre prodotti diversi all’unisono. Ti basta cliccare il tasto di switch abbinato per passare da uno all’altro.

Ricaricabile, ha un’autonomia degna di nota.

Non perdere altro tempo e portati a casa la tua nuova compagnia di vita: la tastiera wireless Logitech MX Keys Mini è ciò che ti meriti. Con il ribasso del 25%, a soli 85,99€ è un regalo su Amazon.