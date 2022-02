Motorola svela Edge 30 Pro, il super flagship dal prezzo contenuto

Motorola svela il nuovo flagship Edge 30 Pro, la prima ammiraglia ad arrivare in Italia con il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Motorola Edge 30 Pro è stato lanciato ufficialmente: stiamo parlando del primo dispositivo commerciale ad arrivare in Italia con il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Non di meno, grazie al suo prezzo di soli 849,99€, è l’ammiraglia più conveniente del momento grazie ad un rapporto qualità-prezzo ineccepibile.

L’OEM di proprietà di Lenovo ha lanciato ufficialmente lo smartphone di punta Edge 30 Pro nei mercati internazionali. Il dispositivo ha una frequenza di aggiornamento dello schermo di 144 Hz. Diamo un’occhiata ai suoi prezzi e alle specifiche complete.

Motorola Edge 30 Pro: le caratteristiche

Il Motorola Edge 30 Pro ha un prezzo di 849,99€ per la variante da 12 GB di RAM + 256 GB nel mercato nostrano. Il telefono viene commercializzato in due colori: Cosmos Blue e Stardust White.

In India, le vendite inizieranno il 4 marzo tramite Flipkart e altri store al dettaglio offline. Da noi in Italia il telefono si può già acquistare; di fatto, le spedizioni sono iniziate subito dopo la presentazione dello stesso.

Edge 30 Pro sfoggia un display P-OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full-HD+. Ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz. Lo schermo ha una profondità di colore di 10 bit, gamma di colori DCI-P3 e supporto HDR+.

Sfoggia un sistema a tripla lente sul retro con un obiettivo principale da 50 MP, un sensore ultra-wide da 50 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP. La parte più importante della scheda tecnica del telefono è la selfiecam. Nella parte anteriore, ha uno snapper da 60 MP dotato della funzione Auto Smile Capture.

Sotto il cofano, è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a RAM LPDDR5 e memoria interna UFS 3.1. Ha una batteria da 4.800 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida da 68 W.

Ha anche un supporto per la ricarica wireless inversa da 15 W e 5 W. Il telefono funziona con Android 12 pronto all’uso e dispone di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Ha anche la classificazione NFC, Wi-Fi 6E e IP52.

Curiosa la presenza della funzionalità Ready For che serve per trasformare il telefono in un PC grazie ad un monitor, il tutto via cavo o in modalità wireless.