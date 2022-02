Powerbank MAGNETICO: perfetto per il tuo iPhone, mai più scarico

Un powerbank magnetico per il tuo iPhone di ultima generazione: costa poco e ti assicura una carica completa.

Hai acquistato un iPhone di ultima generazione e allora cosa aspetti a sfruttarlo all’ennesima potenza? Sai benissimo che tra le ultime novità di questa serie c’è il MagSafe ossia il meccanismo di ricarica wireless che sfrutta i magneti. Per poterlo utilizzare puoi acquistare gli accessori ufficiali della linea, ma qua ho una tentazione troppo forte.

In promozione su Amazon c’è un favoloso powerbank completamente compatibile e sicuro che costa pochissimo. Approfittando al volo del doppio sconto, se spunti il coupon te lo porti a casa con soli 25,37€, un prezzo irrisorio e soltanto per te.

Spedizioni completamente gratuite e veloci in tutta Italia sono la ciliegina sulla panna.

Powerbank magnetico per il tuo iPhone di ultima generazione

Eliminare i fili è stata una bella pensata da parte di Apple. Ora in poi, quando il tuo iPhone fa un po’ i capricci e non vuole rimanere sveglio a lungo, gli puoi dare una bella dose di adrenalina in quattro e quattr’otto con questo powerbank magnetico.

Semplicissimo da utilizzare, ha una capacità di 5000 mAh che detto in parole povere, ti assicura una ricarica da 1 a 100% completa nel giro di pochissimo tempo. Piccolo e smilzo, quando lo utilizzi lo attacchi magneticamente al retro del tuo smartphone e lui inizia a fare ciò che deve.

Sicurissimo e in linea con le norme per salvaguardare i tuoi prodotti, non ti fa temere nulla.

Cosa aspetti a spuntare il coupon su Amazon? Acquista subito questo powerbank magnetico compatibile MagSafe su Amazon a soli 25,37€, un prezzo irrisorio. Con l’abbonamento Prime sul tuo account lo ricevi in uno o due giorni senza pagare neanche un euro in più.

Mi raccomando, spunta il coupon prima che sia troppo tardi!