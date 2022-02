Prodottino UNICO: una marcia in più ai tuoi scatti da smartphone

Fotocamera professionale sul tuo smartphone: niente più qualità ridotta per i tuoi scatti artistici con questo gadget.

Hai mai pensato di poter ottenere ancora di più dalla fotocamera del tuo smartphone? Con un prodottino come questo scattare fotografe professionali è un attimo. Si tratta di un obiettivo aggiuntivo, universale, che ti regala due modi di vedere il mondo aggiuntivi. Nonostante magari queste funzioni sia già presenti sul tuo smartphone, con questo stai sicuro che non rinunci alla qualità, anzi sblocchi un livello superiore.

Con appena 13,99€ ricevi a casa tutto quello di cui hai bisogno, aggiungilo al carrello di Amazon e fallo tuo in un click per stupire tutti quanti.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime.

Obiettivo aggiuntivo: la fotocamera del tuo smartphone diventa professionale

Poter scattare delle fotografie belle con un semplice smartphone ormai è possibile. Tuttavia non sempre sono curati tutti i dettagli e quando si parla di macro e di grandangolare le qualità iniziano a scalare. Con questo obiettivo aggiuntivo, invece, hai tutto a portata di mano.

Il sistema a clip si adatta praticamente a qualunque smartphone e non danneggia nessuna parte del tuo prodotto. Lo agganci, selezioni la lente che vuoi utilizzare e scatti.

All’istante puoi catturare il più piccolo dettaglio o un intero scenario senza rinunciare ai megapixel per cui hai pagato.

All’interno del kit che ricevi trovi:

il sistema a clip;

una lente macro;

una lente grandangolare;

una copertura con cui proteggi il tuo tesorino.

Per la spesa che ti richiede, è assolutamente da provare. Ti dico già da ora che puoi stare tranquillo, non te ne pentirai.

