Reddit inserisce una nuova funzionalità “ispirata” a Instagram

Reddit ha aggiunto una nuova scheda pensata nello specifico per immagini, GIF e video, con un nuova IA che consiglia i nuovi contenuti.

La piattaforma di Reddit, perfetta per moltissimi scopi e ancora al giorno d’oggi sulla cresta dell’onda in diversi ambiti, è in continua evoluzione. Impossibile non considerare i leak, le informazioni e le discussioni che nascono da questo infinito forum supportato dagli utenti, e per fortuna anche da parte degli sviluppatori, i quali non mancano mai nell’introdurre novità per tutti.

Abbiamo questa volta a che fare con una funzionalità che non può ricordare quanto visto con Instagram, dato che si tratta di una sezione dedicata a immagini, GIF e video da consultare in verticale, scoprendo nuovi contenuti grazie al sistema dell’applicazione che suggerisce novità potenzialmente di rilievo in base ai propri interessi.

Reddit è pronto ad inserire una funzione molto interessante

La scheda sostituisce quella dedicata alle community e alle sottoscrizioni su iOS e su Android, risultando la seconda icona in basso partendo da sinistra. Impossibile che il tutto non ricordi quanto visto con Instagram e Pinterest, ma si tratta comunque di una nuova feature con una propria identità.

Jason Costa, director of product for community and content di Reddit, ha parlato di come il tutto abbia l’obiettivo di risolvere il fatto che la piattaforma non ha avuto (almeno fino a quando il nuovo update non è stato reso disponibile) un posto pensato nello specifico per scoprire nuovi contenuti fra immagini, video e GIF, il che ora risulta quindi decisamente più semplice rispetto al passato.

Ovviamente, il successo della nuova aggiunta dipenderà come sempre dal modo in cui gli utenti la supporteranno il tutto, proprio come avviene col resto della piattaforma, basata all’effettivo sulla continua aggiunta di nuovi contenuti, oltre che dall’efficacia del nuovo sistema pensato per consigliare questo di contenuti.

Stando a quanto specificato da Costa, il tutto servirà agli utenti per scoprire molte nuove community, in maniera che senza questa nuova scheda sarebbe stato alquanto difficile. Scopriremo nel corso dei prossimi mesi come gli utenti avranno modo fruire del tutto, e se la novità verrà supportata a dovere come si aspettano i piani alti di Reddit.