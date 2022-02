Streaming su smartphone come al CINEMA: pochi euro e stai una BOMBA

Un amplificatore di display per smartphone ti permette di raddoppiare lo schermo su cui guardi film e streaming senza peccare di qualità.

Hai mai pensato di poter ingrandire lo schermo del tuo smartphone? Magari passi il tempo a perdere la vista guardandoti puntate su puntate su quei 6 pollici di ampiezza che hai a disposizione senza porti le giuste domande. Capisco che acquistare un tablet non è proprio economico, ma se ti dicessi che con 13€ appena risolvi?

Ebbene sì, sul mercato esiste un amplificatore di display più che eccezionale. Non occupa spazio, quando lo utilizzi devi solo aprirlo in pochissimo tempo e mettere il telefono dietro. Dopodiché ti ritrovi con il vedere i tuoi contenuti preferiti senza limiti e senza rinunciare alla qualità.

Su Amazon è in corso la promozione che devi prendere al volo per portartelo a casa, ti ripeto, 13,98€ e lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi con Prime.

Amplificatore di display: lo smartphone diventa un televisore portatile in una sola mossa

Non ha bisogno di batterie per funzionare, è piccolo e compatto ma quando lo apri salva i tuoi occhi e la tua testa da quei dolori lancinanti che ormai hai da tempo.

Grazie al suo design studiato a puntino, funziona anche come stand per smartphone quindi non devi far altro che avviare la puntata, il video o il film che vuoi vedere per gustartelo ai massimi livelli. Passi da un 6 pollici a un totale di 12, praticamente raddoppi nella maggior parte dei casi.

Comodità allo stato puro senza rinunciare a niente.

Un acquisto che ti sembra scontato, ma che ti torna utile tutti i giorni. Acquista al volo il tuo amplificatore di display per smartphone e iniziati a godere i contenuti streaming come dovresti. Con lo sconto ora su Amazon risparmi un po’ di euro e lo paghi solo 13,98€, fallo tuo prima che sia troppo tardi. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.