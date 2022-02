Vodafone proroga Netflix i tre mesi omaggio per i clienti Infinito

Per chi è utente Vodafone Infinito o sottoscrive un abbonamento, fino al 28 Febbraio 2022, previsti tre mesi gratis di Netflix.

Vodafone ha deciso di prolungare ancora di qualche giorno, fino al 28 Febbraio 2022, i tre mesi di Netflix in omaggio per i clienti che attivano o hanno già sottoscritto un’offerta della gamma Infinito. Inizialmente, infatti, la promozione doveva terminare il 22 Febbraio 2022, mentre la scadenza per utilizzare il credito Netflix era fissata per il 22 Marzo 2022.

Come ottenere i tre mesi di Netflix in regalo

Ottenere l’omaggio dei tre mesi di Netflix è facile. Innanzitutto bisogna avere un’offerta attiva con il servizio Vodafone Infinito. Oppure attivarne uno. Questo pacchetto propone minuti e SMS gratis, e Giga illimitati con velocità fino a 10 Megabit al secondo e l’utilizzo dello smartphone in modalità hotspot. Il tutto a 24,99 euro al mese anziché 36,99 se si sceglie l’addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente (SDD).

Per usufruire della promozione, i clienti che possiedono già anche un abbonamento Netflix, possono a quel punto associare la promo Vodafone direttamente al loro account sulla piattaforma di streaming e godersi le serie originali, i programmi TV e i grandi film in streaming, disponibili su tutti i suoi dispositivi. Senza pubblicità e senza vincoli.

Chi invece non lo è, può creare il profilo Netflix direttamente dall’app My Vodafone e usufruire da subito della promozione tre mesi di Netflix piano Standard inclusi. Al termine del periodo l’offerta si disattiverà in automatico. Il cliente potrà scegliere se continuare a pagare l’abbonamento tramite il suo metodo di pagamento Vodafone. Con l’offerta i clienti possono contare sulla rete 5G Vodafone, che ti garantisce una potenza sempre all’altezza delle aspettative.

All’esaurimento del credito riconosciuto dalla Promozione, per i nuovi clienti Netflix, il servizio non si rinnoverà automaticamente, ma l’utente potrà comunque decidere se continuare a fruire del servizio selezionando l’opzione di rinnovo e il metodo di pagamento. Per i clienti della piattaforma streaming esistenti, il servizio, alla fine del credito associato alla promozione, si rinnoverà a pagamento sul metodo di pagamento scelto dal cliente prima dell’adesione alla promozione.