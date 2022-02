POCO M4 Pro 5G: a questo prezzo è un regalo

POCO M4 Pro 5G sarà un midrange premium con specifiche davvero interessanti: doppio speaker stereo, pannello AMOLED super luminoso e molto altro ancora.

I teaser relativi al POCO M4 Pro 4G rivelano molti dettagli del telefono; sappiamo infatti che la compagnia è pronta a svelare questo nuovo midrange di punta nei mercati globali e in India il prossimo 28 febbraio. Adesso, a pochissime ore di distanza dal debutto, ha iniziato a spoilerar i dettagli chiave del prodotto.

I teaser rivelano che lo smartphone disporrà di un pannello Super AMOLED. Sarà uno schermo perforato con una luminosità massima di 1000 nits. In base alle indiscrezioni emerse, questo display avrà una risoluzione Full-HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Avrà un’ampia gamma di colori DCI-P3.

POCO M4 Pro 5G: cosa sappiamo al momento?

Oltre allo schermo, l’altro punto forte del telefono saranno i doppi altoparlanti. Il dispositivo sarà caratterizzato da una configurazione a doppio altoparlante stereo. Avrà un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per la ricarica. Proprio come altri telefoni POCdel marchio, sembra anche avere un buon supporto per blaster IR.

Inoltre, POCO rivela che lo smartphone si avvierà sul launcher POCO 2.0. Avrà il supporto per la modalità oscura e non avrà pubblicità e spam al suo interno. La società ha anche confermato che il dispositivo supporta L1 Widevine per lo streaming di contenuti Full-HD.

A parte questo, le specifiche del dispositivo sono già note, grazie ai leak. M4 Pro 4G è stato pubblicizzato per essere una versione ottimizzata del Redmi Note 11S. Detto questo, arriverà con il chipset MediaTek Helio G96. Sarà accoppiato con RAM LPDDR4x e avrà memoria interna di tipo UFS 2.1.

L’ottica del telefono sarà differente rispetto a quella vista sul Note 11S. Avrà una configurazione a tripla camera così ripartita: 64 MP + 8 MP + 2 MP. Anteriormente, avrà uno snapper selfie da 16 MP. Dovrebbe essere fornito con una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

Su Amazon si trova già a 207,00€.