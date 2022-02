Vivo Y33s 5G: non chiamatelo “low-cost”

Vivo Y33s è la proposta entry level del colosso cinese; nonostante le specifiche premium, ha un prezzo super contenuto e vantaggioso. Si trova a 219€.

Vivo Y33s 5G è appena stato avvistato su Geekbench e si scopre che dispone del processore MediaTek Dimensity 700 al suo interno, con skin OriginOS e Android 12 al seguito.

Vivo Y33s 5G: le caratteristiche

Sappiamo già che Vivo ha in programma di lanciare un nuovo smartphone 5G nel mercato indiano. Tuttavia, prima del suo debutto ufficiale, l’Y33s è stato avvistato su Geekbench, che ha rivelato alcune informazioni interessanti sul prossimo telefono. Da noi c’è già ed è un dispositivo super interessante.

Guardando l’elenco sul popolare sito Web di benchmarking, lo smartphone reca con sé il numero di modello V2166A. In altre parole, questo dispositivo è il Vivo Y33s. Il portale ha anche rivelato che è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 700, che è un processore octa core abilitato al 5G con una velocità di clock di base di 2 GHz. Questo chip è abbinato alla GPU Mali-G57 MC2.

Inoltre, lo smartphone del produttore cinese di smartphone verrà fornito con 8 GB di RAM, come elencato nel database. Tuttavia, il terminale arriverà probabilmente anche nelle varianti da 4 GB e 6 GB di RAM. Parlando dei punteggi, possiamo vedere che l’Y33s hanno ottenuto 420 punti nel test single core e 1550 punti nel test multi core. Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno al momento, ma abbiamo alcuni dettagli aggiuntivi dai nostri rapporti precedenti.

Anteriormente lo smartphone sfoggia un display da 6,51 pollici con risoluzione HD+ e offrirà una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sotto il cofano, una grande batteria da 5.000 mAh alimenterà il dispositivo, che supporta anche la ricarica rapida da 18 W. Sul retro, è dotato di una camera principale da 13 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La parte anteriore ha un sensore da 8 megapixel per i selfie. Funzionerà su Android 12 out of the box con la skin personalizzata Origin OS dell’azienda.

Da noi è già disponibile e costa solo 219,00€: un rapporto qualità-prezzo eccellente.