Powerbank magnetico 3 in 1: per ogni dispositivo, potente, SENZA FILI

Un powerbank magnetico che occupa il minimo spazio, semplice da avere sempre dietro e perfetto per ogni dispositivo.

Un powerbank che in una sola mossa puoi utilizzare su tre dispositivi differenti senza l’aiuto di un singolo filo. Praticamente una rivoluzione da mettere in tasca e da avere sempre dietro. Semplicissimo eppure funzionale, è un salvavita e finalmente ti elimina l’ingombro di avere cavi e cavetti sempre in tasca. Con la promozione in corso su Amazon lo paghi appena 18,89€ se ne approfitti subito.

Non fartelo ripetere e cavalca l’onda, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Powerbank magnetico: in una sola mossa, tre attacchi diversi

Lo vedi da te che è speciale. Ti basta un’occhiata per capire di cosa è capace, ma aspetta perché ancora devi sapere il bello. Dimensioni perfette e compatte per continuare ad utilizzare lo smartphone mentre lo ricarichi. Da avere sempre dietro è funzionale e perfetto.

Con un semplice gesto puoi cambiare il connettore in una sola mossa. Infatti tutti e tre sono completamente magnetici, ma non farti problemi: non si staccano facilmente così non hai interruzioni inaspettate. In modo particolare ne hai a per tutti i gusti perché uno è Lightning, uno è MicroUSB e l’ultimo, infine, è Type C.

La capacità di questo aggeggio è un secondo punto forte: 3000mAh per dare una botta di energia finale e arrivare a fine giornata senza batter ciglio. Conta che a disposizione hai un indicatore LED che ti indica quanta carica residua è rimasta al suo interno. In questo modo eviti brutte sorprese.

Per un prezzo così irrisorio, è un salvavita a cui non rinunciare, pensaci bene anche perché è unico nel suo genere.

Eccezionale vero? Allora acquistalo subito in promozione su Amazon approfittando del ribasso. Te lo porti a casa con soli 18,98€. Non paghi neanche un euro in più grazie alle spedizioni rapide e gratuite offerte ai membri Prime. Cosa aspetti?! Il tempo scorre.