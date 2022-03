AirPods Pro: con Amazon sono tuoi con quasi 100 euro di sconto

Gli AirPods Pro sono gli auricolari di punta del colosso di Cupertino: oggi si trovano (ricondizionati) ad un prezzo speciale. Solo 189,00€.

Inutile che ci giriamo intorno: gli AirPods Pro di Apple sono i migliori auricolari True Wireless Stereo presenti in listino; si portano a casa a 189,00€ al posto di 279,00€. Capite bene che lo sconto è del 32%, pari a 90€ sul cartellino di vendita originale. Poche scuse: se disponete di un iPhone, iPad, Mac, non potete non avere queste cuffiette. Sono semplicemente il top.

Ma veniamo a noi: su Amazon le portate a casa a 189,00€ e avrete le spedizioni gratuite e celeri se siete iscritti al programma di Amazon Prime e, non di meno, potrete pagarle in comode rate grazie al servizio di Cofidis.

AirPods Pro “ricondizionate”, ma cosa significa?

Attenzione: parliamo di un gadget ricondizionato, ma è stato ispezionato e rigenerato dai tecnici del sito. Cosa significa? Che a casa vi arriva un prodotto semi-nuovo, ma a fronte di un risparmio così elevato, direi che ci può stare.

In Italia, il mercato dei ricondizionati prende sempre più piede: i gadget sono sempre rimessi a punto, sanificati, igienizzati e ripristinati quasi allo status di fabbrica, con parti sostituite dove necessario.

Tornando alle AirPods Pro, perché ve le consigliamo?

In primo luogo, dispongono della cancellazione attiva del rumore che permette di bloccare i rumori esterni e fa sì che voi possiate immergervi completamente nella musica o nell’audio che state ascoltando. Volendo, potrete attivare la modalità “trasparenza” per sentire comunque ciò che avviene intorno.

Vi è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, che garantisce un suono tridimensionale. Ci sono già diverse piattaforme che lo supportano. Non possiamo descrivervi con le parole la sensazione: dovete provarlo. Vi sembrerà di stare al cinema.

C’è poi l’EQ adattivo che calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio e ancora: cuscinetti affusolati, realizzati in silicone (morbidissimo nelle orecchie), sono disponibili in tre taglie per un comfort su misura. Infine, c’è il sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle telefonate, riagganciare o attivare Siri. Resistono all’acqua e al sudore.