Laptop Chuwi che sembra un MacBook Air ma costa 1/5: offerta RIDICOLA

Chuwi HeroBook Pro è un laptop con il design del MacBook Air di Apple ma costa 1/5: è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo.

Chi l’ha detto che bisogna spendere 1000 euro o più per acquistare un notebook leggero, potente e con un design curato? Se acquisti subito il portatile Chuwi HeroBook Pro in offerta su Amazon hai l’opportunità di fare tuo un notebook di qualità con un design identico al MacBook Air di Apple, ma con un prezzo che equivale a 1/5 di quello richiesto dal gigante statunitense.

Nonostante il prezzo molto economico, il notebook di Chuwi è la risposta ideale se sei alla ricerca di un portatile con un ottimo rapporto qualità/prezzo, sottile, leggero e potente.

Chuwi HeroBook Pro è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile

L’ampio display da 14,1 pollici a risoluzione Full HD è ideale per guardare contenuti video sulle maggiori piattaforme di streaming oppure su YouTube, mentre il processore Intel di nuova generazione ti garantisce la possibilità di avviare le applicazioni anche più pesanti senza compromessi, merito anche di tanta RAM veloce a disposizione e tanto spazio di memoria interna per salvare tutti i file.

Il computer Chuwi ti arriva a casa con Windows 10 Home già installato e perfettamente funzionante, ma è anche compatibile con Windows 11 che puoi scaricare e installare fin da subito senza costi aggiuntivi. Il nuovo processore Intel, inoltre, è pensato per garantirti consumi estremamente ottimizzati quando non è richiesta piena potenza di calcolo: in questo modo hai fino a 9 ore di autonomia per utilizzare il portatile lontano da una presa di corrente senza compromessi, con tanto di funzione di ricarica rapida per essere pronto a riutilizzarlo in poco tempo.

Cosa stai aspettando? Clicca subito questo link per ricevere il notebook a casa in appena 1 giorno e iniziare ad utilizzarlo subito: tantissimi utenti l’hanno già acquistato e ne sono rimasti colpiti dalla leggerezza, la solidità del telaio e dalle prestazioni ideali per un utilizzo casalingo per scrivere, navigare, chattare con gli amici e guardare i film in streaming.