Qualcuno ha detto TV vecchia? Con lei la rendi NUOVA e hai Sky Gratis

Tu basta una Now Smart Stick in casa per rendere il televisore vecchio SMART e accedere a Sky e non solo, un vero gioiellino.

Un televisore obsoleto è proprio una bella batosta. Ora che il digitale terrestre sta cambiando non puoi neanche utilizzarla per fare un po’ di zapping. Quindi che fai, la butti?

ALT! Prima di passare ai cambiamenti drastici, dalle una seconda possibilità, proprio ora che su Amazon trovi in offerta la Now Smart Stick che non solo ti fa rendere il tuo device SMART, ma ti regala anche l’abbonamento Sky. 19,90€ per un affare assicurato.

Con Prime la ricevi a casa in uno o due giorni e senza pagare neanche un euro in più.

Sky e tutto il resto sulla tua TV grazie alla Now Smart Stick

Ti sembrerà un prodottino visto e rivisto ma in realtà la Now Smart Stick è un vero successo. Nonostante tu possa pensare che serva soltanto per il servizio in streaming Sky, in realtà questo dispositivo nasconde delle armi a doppio taglio.

Sapevi che sono supportate a pieno le maggiori applicazioni per lo streaming? Ebbene sì, ti basta aprire il menù e scorrere in basso per trovare Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e così via.

Proprio per questo motivo con un solo acquisto sblocchi una nuova vita per il tuo televisore. Ma come si utilizza? E’ semplicissimo!

Come primo step devi collegare il dispositivo alla porta HDMI del tuo televisore. Una volta che si accederà, dovrai semplicemente creare un eventuale account, collegarla a internet e il gioco sarà fatto. Con il telecomando in dotazione navighi nel menù e scegli cosa vedere in un secondo.

Per quanto riguarda Sky Gratis, ti avviso fin da subito che se acquisti subito, partecipi alla promozione con cui ti vengono regalati in esclusiva 2 mesi di accesso al canale sport. In questo modo ti godi qualunque genere di contenuto senza limitazioni. Ovviamente non devi rinnovare per forza e per utilizzare le altre applicazioni non devi essere obbligatoriamente abbonato a Now.

Cosa aspetti? Per appena 19,90€ questa Now Smart Stick è un regalo su Amazon, acquistala al volo e trasforma il tuo vecchio televisore.