Redmi Note 11: lo porti a casa ad un prezzo RIDICOLO

Redmi Note 11 si trova (in tutte le colorazioni) e in tagli da 4+64 GB di memoria a soli 199,00€ su Amazon, ma solo per poche ore.

Per portare a casa il nuovo Redmi Note 11 bastano meno di 200€; no, non è uno scherzo. Parliamo di uno smartphone di fascia media che ha caratteristiche davvero interessanti e un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Ovviamente, potrete scegliere il colore che preferite (ce ne sono tre disponibili) e vanta un comparto fotografico davvero incredibile. Vi segnaliamo che gli abbonati al servizio Prime possono godere delle spedizioni gratuite e immediate.

Redmi Note 11: conveniente è dir poco

Redmi Note 11 è da poco stato presentato sul nostro territorio, eppure è un Best Buy in tutto e per tutto. Con un prezzo così vantaggioso (229€) è un affare, ma oggi si trova a soli 199€ nella sua versione da 4+64 GB. I colori che potete scegliere sono: Star Blue, Twilight Blue e Graphite Gray.

Sotto la scocca troviamo una capiente batteria da 5000 mAh che assicura ore ed ore di autonomia; il merito va anche all’ottima ingegnerizzazione e alla gestione del processore Qualcomm Snapdragon 680 che garantisce prestazioni top in ogni contesto. Il dispositivo non si blocca e non soffre di lag per nessun motivo: va anche bene per giocare, a patto che scegliate titoli leggeri e non troppo pesanti.

Nell’uso quotidiano avviene la vera magia: fluido, immediato, reattivo e il merito di ciò va anche al meraviglioso pannello da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz. Non possiamo non citare la tecnologia AMOLED che cambia completamente l’esperienza finale: i colori sono forti, saturi, vibranti e nitidi: guardare una serie TV su Netflix o Amazon Prime è un piacere.

Insomma, noi continuiamo a suggerirvelo perché è un prodotto davvero incredibile e che gode di una fotocamera da 50 Megapixel (coadiuvata dall’intelligenza artificiale) che vi regala scatti eccellenti in ogni condizione di luce. Completa il tutto anche una lente ultra wide e una macro.

Quanto pesa il telefono? Solo 178 grammi: è leggerissimo e ha uno spessore di 8,09 mm.