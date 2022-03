Sensore di contatto con Alexa per una casa sicura: offerta SHOCK

Sensore di contatto intelligente con supporto ad Alexa in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo: rendi la casa sicura con questo device.

Se non sei ancora pronto a montare una telecamera di videosorveglianza per interni e vuoi optare per una soluzione meno appariscente ma ugualmente valida, non devi farti scappare questa incredibile offerta per il sensore di contatto intelligente su Amazon.

Piccolo, smart, per nulla intrusivo: una volta montato alle porte o alle finestre di casa puoi avere sempre sotto controllo tutti gli accessi all’abitazione direttamente dal tuo smartphone.

Sensore di contatto in offerta su Amazon a un prezzo assolutamente incredibile

Ad appena 23€ hai l’opportunità di ricevere a casa un dispositivo per la sicurezza che ti garantirà enormi soddisfazioni: tantissimi utenti l’hanno già acquistato e ne sono rimasti profondamente colpiti. Il sensore di contatto è in grado di rilevare immediatamente l’apertura e/o la chiusura di una porta o di una finestra, avvisandoti tempestivamente.

Oltre al pieno supporto ad Alexa che avvia un allarme vocale per spaventare gli intrusi, il sensore di luce integrato ti permette di attivare automaticamente la luce quando qualcuno si muove al buio nell’ambiente circostante. Il pieno supporto agli smartphone (Apple e Android), inoltre, ti permette di impostare rapidamente azioni rapide per automatizzare il suo funzionamento: il sensore sa quando esci o rientri a casa e attiva automaticamente gli elettrodomestici (è richiesto SwitchBot Hub Mini).

Non farti influenzare dal prezzo molto economico: il sensore di contatto è facile da montare ed è sicuro al 100%. Lo puoi installare ovunque, anche sulla gabbia del tuo animale domestico per essere avvisato se scappa, e la lunga autonomia ti garantisce il pieno controllo dell’ambiente domestico anche nei punti della casa lontani dalle prese di corrente.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il sensore di contatto in offerta su Amazon e installalo su porte e finestre per proteggere la tua famiglia: puoi gestirlo in remoto dal tuo smartphone e si integra alla perfezione con gli altri dispositivi della smart home.