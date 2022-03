Set Logitech: acquistando la tastiera il mouse è in REGALO

Il set Logitech dei sogni questo qui in promozione: la tastiera più famosa al mondo unita al magico Pebble per comodità davanti al PC.

La promozione in corso su Amazon che riguarda questo set Logitech è sensazionale. Ti porti a casa sia una tastiera che un mouse wireless senza problemi. In più approfitti di un grosso sconto quindi è come se pagassi uno e prendessi due. Infatti con appena 47,97€ ricevi tutto a casa giovando del 38% di sconto.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime garantiti.

Set Logitech: mai più senza questa tastiera e questo mouse

Li vedi e ti innamori non solo perché sono di design ma sono di una comodità assurda. È vero, la tastiera ha un design un po’ diverso dal solito per via dei suoi tasti rotondi, ma credimi, è questione di abitudine.

Entrambi in colorazione bianca conservano un aspetto semplice. Facilissimi da portare anche in giro, sono l’accoppiata vincente che abbini praticamente a qualunque sistema. Infatti grazie al Bluetooth possono essere collegati a smartphone, tablet, computer e laptop. Laddove non hai questa tecnologia, utilizza il micro ricevitore USB che trovi in confezione e sei comunque coperto.

Ti avviso, la tastiera è finanche multidispositivo quindi con una semplice mossa la puoi abbinare a tre prodotti diversi e passare da uno all’altro con un solo click.

Lato caratteristico del mouse, invece, è la sua estrema silenziosità e il fatto di poter essere utilizzato sia con la mano destra che con la mano sinistra.

Entrambi, infine, funzionano grazie a delle semplici batterie ma non farti problemi perché l’autonomia è elevata, si parla letteralmente di mesi e mesi.

Cosa aspetti? Risparmi all’istante 30 euro portandoti a casa due prodotti ma è come se ne pagassi uno. Questo Set Logitech ti sta aspettando, non fartelo ripetere. Su Amazon lo paghi appena 47,97€ e ne rimani soddisfatto.

