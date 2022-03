Tris adattatori presa Schuko, UTILI ed ECONOMICI (5€) su Amazon

Su Amazon trovi ora tre ottimi adattatori per presa Schuko: con soli 5€ risolvi il problema delle spine italiane con le prese bipasso.

Se avete la casa piena di prodotti smart vi sarete certamente imbattuti almeno una volta nel problema di doverli connettere a dei dispositivi con spine magari differenti . Per esempio, la maggior parte delle migliori multiprese smart in commercio adottano come sistema di spina e presa per corrente quella a due poli, meglio conosciuta come schuko.

Come fare in questi casi? Semplice, procurarsi dei comodi e super utili adattatori come questi che vi consigliamo, che potete avere in confezione da TRE a soli 5€. Le spedizioni sono gratuite e veloci, in quanto gestite da Amazon.

Tre adattatori per presa Schuko, AFFARE

Questi adattatori sono davvero super utili. Innanzitutto, sono costruiti con materiale di qualità che li rende solidi e compatti, dunque resistenti all’uso continuato. Poi, grazie alla presa da 10A (passo piccolo) che da 16A (passo grande) permettono di collegare qualsiasi spina italiana a una presa Schuko.

Queste prese vi torneranno quindi molto utili per i vostri apparecchi o accessori smart, che ormai utilizzano in buona parte il sistema schuko. Pensate per esempio a una tipica ciabatta smart di quella moderne, anti-surriscaldamento o sbalzi di corrente. Quasi tutte utilizzano un ingresso a due poli. Ebbene, con questi adattatori avrete risolto il problema, e potrete collegarci qualsiasi apparecchio che ha tre poli. Lo stesso vale per alcuni UPS e per certi modelli di prese intelligenti.

Vai su Amazon, quindi, e falli tuoi in un’unica confezione da TRE a soli 5€. Le spedizioni sono gratuite e veloci.