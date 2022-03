Uno smartwatch BELLISSIMO a meno di 50€? Impossibile? No, Xiaomi!

XIaomi Mi Watch Lite è uno smartwatch bellissimo, dal prezzo super contenuto (meno di 50€) e che gode di funzionalità sanitarie e sportive di punte.

Alzi la mano chi non possiede uno smartwatch o una smartband! Scommetto che siete in pochi, oggigiorno, anche perché, con i prezzi super contenuti, questi wearable si portano a casa con una cifra ridicola. Girovagando su Amazon infatti, ci siamo imbattuti in un’offerta che sembra semplicemente perfetta.

Stiamo parlando di un orologio smart di casa Xiaomi (brand che non ha assolutamente bisogno di presentazioni) e che dispone di caratteristiche di punta davvero uniche. Un esempio? La resistenza all’acqua e alla polvere, l’autonomia pazzesca, il design unico (ereditato dagli Apple Watch di Cupertino) e molto altro ancora.

Il prodotto è disponibile da subito ed è molto apprezzato dagli utenti. Parliamo di 3623 voti (al momento della stesura di questo articolo) tutti positivi: la media è di quattro stelle e mezzo. Difficile non crederci: Xiaomi Mi Watch Lite a 49,60€ è un best-buy.

Xiaomi Mi Watch Lite: lo smartwatch che non ti aspetti

Cosa può fare questo wearable? Tutto, ma andiamo con ordine. Il quadrante è super personalizzabile, gode di 1000 combinazioni uniche che si sposano al meglio con la vostra personalità. Ci sono 120 diversi stili di display, da quelli più eleganti a quelli dedicati agli sportivi.

È adatto per monitorare il vostro status di salute, vi aiuta a tenere traccia dei progressi fatti in ambito sportivo e non finisce qui. Analizza la qualità del sonno registrando i dati mentre dormite al fine di aiutarvi a capire come avete passato la notte precedente, ma vi mantiene anche calmi. No, non è una battuta ma, grazie agli esercizi di respirazione, potrete alleviare lo stress.

La batteria dura fino a 9 giorni con una singola carica e il dispositivo sarà in grado di notificarvi le chiamate in entrata, i messaggi, le comunicazioni dai social e molto altro ancora. Dulcis in fundo, è compatibile con Android e iOS: vi basta dare un’occhiata all’app Mi Fit (scaricabile dal Play Store e dall’App Store) per dare un colpo d’occhio ai dati sanitari giornalieri. A 49,60€ è un best-buy senza concorrenti: approfittatene prima che terminino le scorte.