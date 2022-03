Amazfit Bip U è lo smartwatch “da comprare”: costa meno di 36€

Se state cercando uno smartwatch potente, con schermo AMOLED, economico, compatibile con iOS e Android, abbiamo la soluzione: Amazfit Bip U.

Scegliere uno smartwatch oggi non è un’impresa semplice. Il motivo è il seguente: ci sono tanti, troppi modelli in circolazione e trovare quello che fa al caso di ciascuno è un’impresa titanica. Il nostro compito è quello di consigliarvi i migliori gadget presenti in commercio al prezzo più interessante di sempre. Di fatto, girovagando su Amazon, ci siamo accorti di questa meraviglia: parliamo dell’Amazfit Bip U, un orologio intelligente del noto brand che sta spopolando sul web. Lo portate a casa a meno di 40€ ma in realtà, grazie al coupon che si applica al momento del check-out, sarà vostro a soli 35,99€.

Amazfit Bip U: è da acquistare immediatamente

Non sappiamo per quanto rimarrà questa offerta, tantomeno quanti pezzi sono disponibili in magazzino; quel che è certo è che, se lo volete, dovete fare subito l’ordine.

Dispone di un meraviglioso schermo AMOLED da 1,43 pollici (una rarità per un gagdet così economico), permette di controllare al meglio le notifiche provenienti da social, dalle chiamate e messaggi in entrata, ma ancora: è un eccellente contapassi, valido sia per uomo che per donna e dispone di funzionalità all’avanguardia. Ripetiamo: costa meno di 35,99€, praticamente un regalo.

La risoluzione dello schermo è di 320 x 302 pixel, fornisce dati di allenamento in tempo reale per tutti gli sportivi professionisti (e non solo), e ci sono tante modalità: corsa, nuoto, ciclismo, etc.

Gode del supporto per le immersioni fino a 5 ATM e ha il GPS integrato con cui tracciare i vostri percorsi. Non mancano sensori innovativi che monitorano la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i battiti e i vostri parametri sanitari.

Compatibile con Android e iOS per tenere traccia di tutto. Dulcis in fundo, segnaliamo i quadranti disponibili (più di 50), tutti ampiamente personalizzabili.

Insomma, questo è un gadget che è perfetto sia da regalare ad un amico/a o parente, sia da comprarsi per godere di un wearable innovativo al proprio polso.