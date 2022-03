Apple: confermato l’evento di Marzo, ecco la data

Apple ha appena inviato gli inviti alla stampa per l’evento di martedì 8 marzo 2022: il keynote sarà “incentrato” sulle prestazioni, ma cosa aspettarci?

Senza troppi giri di parole, Apple ha inviato gli inviti alla stampa per il suo Keynote primaverile. Le voci di corridoio emerse in rete in questi giorni avevano visto giusto. L’azienda di Copertino terrà uno show virtuale martedì prossimo. Ovviamente noi vi forniremo una copertura completa e vi forniremo supportare per seguire la presentazione, passo dopo passo. Basterà controllare il nostro sito per avere tutte le informazioni necessarie.

In parole povere, vi basterà connettervi alle 18 di martedì 8 marzo 2022 per conoscere i nuovi prodotti della mela. Ma cosa dobbiamo aspettarci?

Apple: l’8 marzo sarà una data cardine per l’azienda

In primo luogo sappiamo che vedremo dei nuovi computer Apple: qualcuno suggerisce che potremmo assistere al lancio del MacBook Air riprogettato, quello colorato con il design derivato dall’iMac da 24“. Altri tipster invece ipotizzano il debutto dell’iMac Pro con i nuovi processori svelati nell’autunno dello scorso anno. Quello che è più probabile però, è il Mac mini con M1 Pro e M1 max.

Sul fronte dei telefoni invece, possiamo aspettarci un iPhone SE 5G. Tutti gli insider concordano sul fatto che il medio gamma sarà un grande canalizzatore di utenti Android. Avrà un costo alquanto contenuto, forse è più basso di quello attuale, ma presenterà il modem 5G. Non sono previsti cambiamenti al design; vedremo ancora un pannello LCD da 4,7” retina e il tasto home circolare con Touch ID. Sarà realizzato in vetro, anche se noi speriamo di vedere delle nuove colorazioni, magari riprese dalla line-up di iPhone 13. Ad alimentare il tutto troveremo un processore Bionic A15 e una batteria leggermente più capiente.

Altro device atteso è l’iPad Air di quinta generazione, anche esso con modem 5G. Non presenterà un nuovo design ma avrà chip aggiornati. Come dice anche lo slogan dell’evento, il focus del Keynote saranno le prestazioni. Logico ipotizzare che ci sarà un’attenzione speciale a questa funzionalità. Ed ecco perché noi supponiamo il lancio dei prodotti sopraccitati con le suddette caratteristiche.

Insomma, a dispetto di quanto si credesse, l’evento si terrà. Appuntamento all’8 marzo per saperne di più. Vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in seguito.