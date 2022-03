Apple Watch 6 GPS e Cellular a 489 euro!

Apple Watch 6 da 40 mm con GPS e Cellular è disponibile ad un prezzo scontato FANTASTICO, uno sconto del 34%, un minimo storico per il device.

Apple Watch Series 6, il penultimo gioiellino della serie di smartwatch del colosso di Cupertino, è disponibile a un prezzo imperdibile sulla piattaforma di Amazon. Stiamo parlando nello specifico di uno sconto del 34%, il quale porta il prezzo finale dell’articolo a 489,26 euro, rendendo quindi quest’occasione a tempo limitato un colpo di fortuna per chiunque desidera mettere mano su un articolo di fascia alta in maniera conveniente, almeno per quel che riguarda la versione da 40 mm con GPS e possibilità di avere linea telefonica dedicata.

Per quel che riguarda le specifiche del dispositivo, nonostante non si parli dell’ultima serie 7 da poco arrivata sul mercato, abbiamo comunque a che fare con una serie di novità che permettono di sfruttare il dispositivo in mille salse diverse. A questo aggiungiamo anche che la cassa dello smart watch è in acciaio inossidabile color argento.

Apple Watch Serie 6 arriva a un prezzo scontato da non farsi scappare su Amazon

Si passa dalla misurazione dell’ossigeno presente nel sangue, grazie al sensore e all’app dedicata realizzata dalla compagnia, al ritmo cardiaco attraverso l’ECG. Un focus per gli utenti sportivi per fortuna non manca mai nei gioiellini della compagnia, con l’app fitness dedicata che permette di analizzare al meglio la propria attività nei minimi dettagli semplicemente attraverso le applicazioni dedicate.

Grazie al display Retina always-on, il risultato è fino a 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno in qualunque momento, mentre il chip S6 SiP offre performance fino al 20% rispetto a quanto visto con la serie 5, già pronta a offrire molta potenza e diversi passi avanti nel mercato degli orologi intelligenti. Si ha modo di fruire del device per tutti i possessori di un iPhone 6s o di uno dei modelli successivi, con la richiesta del sistema operativo iOS 14 o superiore.

Nel caso foste interessati quindi, vi lasciamo al link diretto per acquistare l’Apple Watch 6 GPS + Cellular da 40 mm a 489,26 euro. Inoltre, se voleste acquistare un iPhone 13 venduto da Amazon (qualunque modello), potrete usufruire di altri 35€ di sconto sullo smart watch.