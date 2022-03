iPhone 13 (256 GB) scontato di 100€ su Amazon: da prendere AL VOLO

Se state cercando un nuovo smartphone e non avete limiti di budget, vi segnaliamo un’offerta su Amazon davvero succulenta e intrigante. Parliamo dell’iPhone 13 da ben 256 GB in colorazione azzurra. Lo potrete portare a casa a 949,00€ al posto di 1059,00€. Segnaliamo che c’è anche la possibilità di pagare a rate con il servizio

Se state cercando un nuovo smartphone e non avete limiti di budget, vi segnaliamo un’offerta su Amazon davvero succulenta e intrigante. Parliamo dell’iPhone 13 da ben 256 GB in colorazione azzurra. Lo potrete portare a casa a 949,00€ al posto di 1059,00€. Segnaliamo che c’è anche la possibilità di pagare a rate con il servizio di Cofidis e ci sono le spese di spedizione gratuite e celeri per gli abbonati al servizio di Prime.

iPhone 13 (256 GB): perché è un’offerta intrigante?

iPhone 13 è un telefono eccezionale sotto tutti i punti di vista. Apple infatti ha rilasciato la serie di flagship a settembre 2021 e il modello base è la proposta più interessante del momento. Per quale motivo?

In primo luogo, troviamo un meraviglioso pannello OLED da 6,1 pollici Super Retina e il design è industrial e minimal. La back cover è in vetro Ceramic Shield così come lo schermo anteriore. La scocca invece è in alluminio satinato e la colorazione in sconto è quella blu azzurino.

Sotto il cofano troviamo un processore Apple Bionic A15 e ben 256 GB di storage. È perfetto per tutte le operazioni, da quelle più classiche e convenzionali (IG, chiamate, social, mail, browsing, messaggi) a quelle più spinte (gaming, produttività, etc). Anche il comparto fotografico è eccellente; troviamo due sensori wide e ultra-wide da 12 Mpx con features di punta. Non manca la Cinematic Mode e la possibilità di godere dei filtri colore che cambiano completamente il risultato di ogni singolo scatto.

Non di meno, la batteria è incredibile: garantisce ore ed ore di autonomia con una singola carica, c’è la fast charge cablata da 25W (ricordatevi di acquistare un caricatore da muro visto che non è presente in confezione) e il supporto alla wireless charge.

A questo prezzo è assolutamente imperdibile: solo 949,00€ per un device che vi durerà nel tempo (sarà aggiornato per anni e anni)… è un’occasione da prendere al volo.