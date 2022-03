LEGO: arriva il set dedicato alla Vespa

LEGO ha da poco avuto modo di rilasciare rilasciato un nuovo set dedicato nello specifico alla Vespa 125, gioiellino amato dai fan in tutto il mondo.

I set LEGO hanno saputo nel corso degli anni sorprendere gli utenti per via della varietà dell’offerta sempre costante, e per le geniali idee della compagnia che permettono a ogni utente di riuscire a collezionare alcuni prodotti indipendentemente dai loro interessi, visto che pian piano tutti i campi vengono coperto.

Fino a oggi però, chiunque volesse riprodurre con i mattoncini più famosi di sempre delle Vespa, non aveva ancora un modello ufficiale a cui affidarsi, anche se per fortuna la compagnia ha risolto la situazione confermano il nuovo LEGO Vespa 125.

LEGO Vespa è disponibile su Amazon

Parliamo proprio dell’iconico veicolo divenuto famoso in tutto il mondo, che ha avuto modo di riunione una quantità impressionante di appassionati, arrivando fra film e altri prodotti vari nelle case di tutti gli utenti, anche se la possibilità di costruirne una ufficiale è davvero interessante, soprattutto per gli appassionati del mondo LEGO. Il tutto è stato reso disponibile dalla giornata dell’1 marzo 2022, con la possibilità di riprodurre ogni singolo particolare del gioiellino amato in tutto in tutto il mondo. Non possono mancare i classici colori pastello, con l’azzurro che domina il modello targato LEGO e risulta proprio inconfondibile.

Il nuovo set permette di realizzare un modellino alto 22 centimetri, con 35 di lunghezza e 12 di larghezza, con un cavalletto che non manca per parcheggiare il veicoli, assieme anche a doppio sellino e tutti gli altri gadget che i fan avrebbero potuto desiderare per questa piccola ma imponente riproposizione della Vespa 125 a cura di LEGO.

Sia nell’insieme, che nei piccoli dettagli che sono ormai diventati sacri e caratterizzano l’articolo, il team dell’azienda dedicato alla riproduzione della Vespa ha avuto modo di curare ogni sfaccettatura del modello, lasciando quindi che i fan possano rimanere sorpresi sia da un’analisi attenta e sia da uno sguardo da lontano, riconoscendo subito il modello in questione. La LEGO Vespa 125 è disponibile su Amazon a 100€.