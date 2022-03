Motorola E7 power dura TANTISSIMO e costa meno di 150€

Motorola Moto E7 Power è un dispositivo da 149,00€ davvero incredibile: ha una batteria che dura tantissimo e ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile.

Il nuovo Motorola Moto E7 Power è un dispositivo di fascia media davvero incredibile. Ha un prezzo di vendita di 149,00€ su Amazon. Ve ne parliamo perché, essendo un telefono low-cost con caratteristiche notevoli, rappresenta un’ottima scelta per chi vuole tanto spendendo poco. Ciò che colpisce di più però, è la sua autonomia: la batteria da 5000 mAh assicura giorni di utilizzo con una singola carica: un vero record nel panorama odierno degli smartphone. Non di meno, se lo si acquista dal sito e si dispone di un abbonamento al servizio di Prime, lo si può ricevere a casa in un solo giorno.

Motorola E7 Power: perché è quello da acquistare?

Ricordiamo che l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha rilasciato due smartphone E7: uno standard e uno con batteria aumentata (quello di cui vi parliamo) da 5000 mAh. Questo ha anche uno schermo HD+ da 6,51 pollici perfetto per la riproduzione delle immagini provenienti dalle varie piattaforme di streaming on demand e non solo.

Viene alimentato da un processore MediaTek Helio G25, ottimo sia per il gaming blando, sia per godere dei contenuti social, ma anche per le chiamate, per la gestione delle mail, per il lavoro.

Dispone di 2 GB di RAM: certo, non sono molti, ma per un uso standard sono più che validi; troviamo anche 32 GB di memoria, ulteriormente espandibili mediante la classica schedina microSD.

Altresì segnaliamo la versione con 4 GB di RAM con 64 GB di spazio di archiviazione.

Sul fronte fotografico, il Moto E7 Power ha una doppia camera posteriore con obiettivi da 13 MP e 2 MP, mentre la selfiecam è da 5 Mega. Il Moto E7 Power di Motorola dispone, dulcis in fundo, di un lettore di impronte digitali posto sul retro, ha la certificazione contro schizzi d’acqua e polvere ed esegue Android 10 con skin MyUX di Motorola.

Per soli 149,00€ è da acquistare subito, sia per un parente non avvezzo alla tecnologia che come secondo telefono muletto da usare in vacanza.