Tastiera meccanica da gaming con tasti sostituibili, OCCASIONE Amazon

Super compatta e super personalizzabile, questa eccellente tastiera ha tutto quello che serve per gli appassionati di gaming e i più esigenti.

Se sei alla ricerca di una tastiera di quelle super performanti e professionali, perfette per esempio per il gaming, su Amazon trovi oggi un’interessante offerta che ti consente, con circa 29€, di assicurartene una davvero top. Il tutto con le spese di spedizione gratuite.

Tastiera da gaming super professionale: occasionissima su Amazon

La tastiera è costruita con materiali di buona fattura, e appare solida e compatta come dovrebbe essere qualsiasi dispositivo adibito al gaming. La parte superiore e quella inferiore sono realizzate in plastica ABS satinata di alta qualità, idem i pulsanti. Questi ultimi li puoi cambiare e regolare come e quando vuoi, per ottenere un feeling di pressione diverso in base alle tue esigenze.

La frequenza di aggiornamento è di 1000Hz, il che significa che fornisce un tempo di risposta di 1ms, talmente rapida da consentirti la pressione simultanea di molteplici tasti per operazioni di gioco estremamente veloci.

Poi è anche bella a vedersi, con la sua illuminazione RGB completa. In questo modo potete sbizzarrirvi a creare il gioco di colori e luci che più preferite mentre navigate o videogiocate.

Super compatta, super customizzabile e personalizzabile, questa eccellente tastiera da gaming ha tutto quello che serve per soddisfare le tue esigenze di hardcore gamer. Perciò che aspetti a farla tua? Che finisca l’offerta o termini il prodotto?

Vai su Amazon e sfrutta la promozione che ti consente di risparmiare il 25% e di farla tua con circa 29€. Il tutto con le spese di spedizione gratuite.