Winter Big Bundle, sconti all’80%: piano Freelancer a 119$ anziché 1.562$

Super sconti in casa Creative Tim: il pacchetto Winter Big Bundle per sviluppatori web e app è in offerta all’80%.

Sei uno sviluppatore Front End e Back End? Allora non puoi non approfittare di questa super offerta. Creative Tim ha infatti lanciato il suo pacchetto Winter Big Bundle, ora in sconto all’80%. Tre i piani in offerta: il più economico è Freelancer, perfetto per chi è alle prime armi, in offerta a 119 dollari invece di 1.562; poi ci sono Startup, a 149 dollari anziché 2.506, e Company a 199 dollari.

Ma cos’è Winter Big Bundle? Si tratta di un pacchetto all-in-one che contiene al suo interno diversi strumenti e risorse pensati principalmente per sviluppatori web e app. Creative Tim, nella realizzazione del bundle, si è focalizzata in particolare su interfaccia utente, template e dashboard di amministrazione: sono più di 100 i prodotti premium in stock disponibili, compatibili con diverse piattaforme.

Ogni piano, a seconda del prezzo, offre prodotti diversi. Ad esempio Freelancer – il più economico, compatibile con un utente soltanto – oltre a UI e dashboard comprende anche un File di progetto, licenza a vita, supporto tecnico e sei mesi di aggiornamenti gratuiti. Il piano Startup, studiato per coloro che vogliono muovere i primi, veri passi in questo settore, offre in aggiunta il supporto fino a cinque utenti, oltre a dodici mesi di aggiornamenti gratis. Company, come si evince dal nome, è invece dedicato alle realtà più grandi e già ben assestate nel settore. In questo caso la licenza è estesa fino a venti utenti ed è incluso supporto di tipo prioritario.

Qualunque sia il piano più adatto alle tue esigenze, lo sconto è assicurato. Winter Big Bundle è infatti in offerta all’80%: per dare un’occhiata a tutti gli strumenti e risorse comprese è possibile visitare direttamente la pagina ufficiale dell’offerta, cliccando qui.