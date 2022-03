Xiaomi Mi Smart Speaker: tutta la musica che vuoi a prezzo SHOCK

Non perdere questa incredibile offerta per lo Xiaomi Mi Smart Speaker: musica ad altissima qualità a un prezzo incredibilmente basso.

Se compri subito Xiaomi Mi Smart Speaker in offerta scoprirai fin da subito che non è necessario spendere centinaia di euro per ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità audio incredibile, anzi.

Ti bastano appena 29€ per diffondere la musica che ami in tutta la casa con un prodotto completo e di design, ideale per un ambiente moderno e vivace ma che si abbina anche a un arredamento più neutrale o magari vintage.

Xiaomi Mi Smart Speaker è in offerta a un prezzo incredibilmente basso

Nonostante il prezzo molto economico e il suo design piuttosto compatto, lo smart speaker di Xiaomi nasconde tante piccole qualità che ti lasceranno a bocca aperta: il driver potente nascosto dietro la griglia con diffusione a 360° ti garantisce un audio sempre limpido, senza distorsioni, con una copertura di tutte le bande sonore che ti permetteranno di apprezzare ogni sfumatura di una canzone.

Non ti basta? Lo smart speaker di Xiaomi è intelligente non solo di nome, ma anche di fatto: il pieno supporto a Google Assistant, uno dei migliori assistenti digitali presenti sul mercato, ti permette di avviare la riproduzione di qualsiasi brano direttamente con la tua voce. Ti basta dire “Hey Google” per riprodurre la tua musica preferite o le playlist: inoltre, puoi anche pianificare comodamente la tua giornata, impostare allarmi, sveglie, promemoria e anche controllare tutti gli altri dispositivi smart presenti in casa. Abbandonati al suono caldo e ricco dello speaker e al suo design sobrio ma curato: sulla superficie è presente un sottile anello luminoso con 16 milioni di luci combinate che si muovono a tempo di musica.

Cosa stai aspettando? Acquista subito lo smart speaker di Xiaomi e ascolta tutta la musica che vuoi al massimo della qualità possibile: ad appena 29€ hai l’opportunità di mettere in casa uno speaker di design, intelligente e soprattutto con un audio potente e chiaro.