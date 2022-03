Apple Watch Series 7 crolla al minimo storico (-9%)

Apple Watch Series 7 è la nuova proposta della mela nel settore dei wearable; oggi si trova in offerta su Amazon al suo minimo storico.

Volete un nuovo smartwatch della mela ma siete sempre stati titubanti fino a questo momento? Probabilmente, la nuova offerta su Amazon vi farà cambiare idea. Di fatto, Apple Watch Series 7 lo si può portare a casa a 399,90€ al posto di 439,00€. Parliamo di uno sconto del 9%.

Non di meno, c’è la possibilità di pagarlo a rate mediante il servizio di Cofidis su Amazon. Gli iscritti al programma Prime poi, lo riceveranno con la consegna celere super veloce in pochissime ore (24/48).

Apple Watch Series 7: perché è il best buy del giorno

Di fatto, questo, a nostro avviso, è il miglior smartwatch della mela che potreste acquistare in commercio. Se volete approfondire, abbiamo preparato per voi una classifica con i punti in comune e le differenze principali rispetto alla Series 6.

Punti in comune:

Materiale da costruzione;

Corona digitale con feedback tattile;

Luminosità del display (fino a 1.000 nit);

Resistenza all’acqua;

CPU (t8301);

Sensori (SpO2, ECG, frequenza cardiaca (sensore di terza generazione), accelerometro, giroscopio, altimetro sempre attivo, bussola, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou, sensore di luce ambientale);

Audio;

Batteria (fino a 18 ore di autonomia);

Connettività (LTE, WiFi 802.11b/g/n 2.4GHz e 5GHz, chip wireless W3, Bluetooth 5.0, chiamata di emergenza, chip U1 Ultra Wideband;

Cinturini;

Capacità interna (32 GB).

Differenze: