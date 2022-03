Belvin: caricabatterie da auto a soli 14,99€

Sulla piattaforma di Amazon è possibile acquistare con uno sconto del 25% il caricatore per auto Belvin, compatibile con Android che iOS.

Tutti coloro che sono in cerca di un caricatore per auto non dovrebbero farsi scappare l’offerta del nuovo dispositivo Belvin, a cui è possibile accedere attraverso la piattaforma di Amazon. Si tratta di uno sconto del 25%, ben 5€ sul totale, che permette di accedere al device per solamente 14,99€, sfruttando quindi le sue potenzialità e ottenendolo in maniera veloce nel caso in cui abbiate un abbonamento ad Amazon Prime attivo.

Il dispositivo protagonista della nuova offerta della piattaforma di E-Commerce risulta compatibile sia con dispositivi Android, sia con iPhone, ovviamente con gli adeguati cavetti da USB di tipo C a lightning, con l’USB-C Power Delivery che garantisce una ricarica rapida dei dispositivi. Il caricatore realizzato da Belvin è compatibile con la ricarica rapida fino a 20 W, più che sufficiente per portare al massimo la batteria in tempi non eccessivi.

Il caricatore per auto realizzato da Belvin è in offerta sulla piattaforma di Amazon

È bene sottolineare che con l’acquisto su Amazon non si ha accesso a un cavetto di ricarica, visto che la confezione non lo presenta, e risulta quindi necessario doverlo acquistare separatamente al fine di sfruttare l’articolo, o semplicemente optare per uno di quelli che si possiede.

Con un peso di solamente 56,24 grammi e un design piuttosto elegante, si ha modo di far passare il dispositivo come inosservato nelle proprie vetture, procedendo con il montaggio particolarmente semplice per iniziare a usarlo fin da subito, dopo essersi assicurati – come accennato – di possedere un cavetto dedicato per collegare i propri device.

Non vi resta quindi che assicurarvi di prendere al volo quest’opportunità a soli 14,99€ per riuscire ad acquistare un dispositivo ormai utile per tutti gli utenti e sempre utilizzato nella vita di tutti i giorni, per assicurarvi di poter caricare i vostri dispositivi (di qualunque tipo) in auto senza spendere grosse somme di denaro.