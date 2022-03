Due caricabatterie da 25W su Amazon dal COSTO quasi REGALATO

Se state cercando dei caricabatterie super veloci da 25W per il vostro nuovo iPhone o Samsung Galaxy, abbiamo la soluzione per voi.

I nuovi smartphhone di punta non dispongono più del caricabatterie in confezione; questa mossa, iniziata da Apple nel 2020 con iPhone 12 e copiata poi da molti altri brand (Samsung, Xiaomi, Google) è diventata la regola nel settore. Ecco perché l’offerta che abbiamo scovato oggi su Amazon è super interessante.

Parliamo di un bundle di due caricatori Power Delivery (PD) da 25W ciascuno in un’unica confezione: di fatto, sono compatibili con la USB Type C e godono di funzionalità davvero uniche. Per meno di 21€ (20,99€ per la precisione), sono dei “best buy”. Non dimenticate che, in fase di checkout poi, potrete godere di un ulteriore sconto di 7 euro sul prezzo finale. Totale: 14,00€. Morale della favola? Non indugiate e prendete al volo questa promo prima che termini.

Caricabatterie da 25W: ecco perché dovete averli

Di seguito riportiamo le caratteristiche di questi fantastici accessori:

Potenziamento rapido da 25 W: in pratica, con la tecnologia USB Power Delivery 3.0, si può fornire ai terminali compatibili una ricarica rapida fino a 25 W. Giusto per fare un esempio, si può caricare un iPhone Pro Max al 58% in 30 minuti, ovvero il 4% più veloce rispetto al charger da muro PD da 20 W.

Si può godere della ricarica rapida PPS: utilizzando il protocollo PD 3.0 PPS, questo accessorio può fornire una trasmissione di potenza ultraveloce da 25 W per Galaxy S20, S21, Note 10, e molti altri device;

Compatibilità con la ricarica rapida: supporta gli standard PD 3.0, PD 3.0 PPS, QC 3.0, ed è compatibile con iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, iPhone SE, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, Galaxy S21/S20, Note 10 , tablet, AirPods Pro, Nintendo Switch, etc.

Inoltre, è sicuro e affidabile: oltre alla protezione da cortocircuito/sovratensione/sovracorrente, il gadget utilizza un alimentatore programmabile per la regolazione intelligente della tensione e della corrente, che riduce la perdita di conversione durante il processo di carica e genera meno calore.

Insomma, per un totale di 14€, questo articolo è un Best Buy senza dir altro. Approfittatene!