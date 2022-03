Elden Ring: battuto un boss con il Ring Fit

Uno streamer ha giocato e sconfitto un boss del nuovo gioco Elden Ring con due joy-con e il Ring Fit, periferica di Nintendo Switch.

Condividono una parte del nome e la fatica, solo che la prima è mentale, la seconda è fisica: si tratta di Elden Ring e Ring Fit, due prodotti distanti anni luce che trovano un punto di incontro grazie a questo utente che ha sconfitto un boss usando la periferica Nintendo.

Si parla dello stesso streamer che aveva giocato a Dark Souls con una banana, ora invece ha deciso di usare una periferica addirittura di una console che non ha visto Elden Ring arrivare sul suo parco titoli.

Un boss di Elden Ring battuto con il Ring Fit

Si racconta spesso di come i giochi di FromSoftware, a partire dai Dark Souls fino al più recente Sekiro, siano in grado di far sudare ogni singola vittoria. Stavolta però, lo streamer ha davvero sudato per portare a casa il risultato: come possiamo vedere infatti, il giocatore ha dovuto sfruttare una camminata sul posto per far muovere il personaggio, mentre probabilmente per infierire i colpi avrà usato l’altro joy-con.

That was a quick summary and I still surprised this meme blew up. If it seems like I'm trying to flex on people by playing like this sorry that wasn't my intentions! I'm working on living a healthier lifestyle and gaming & exercising has helped a ton (8/?) pic.twitter.com/N0F06hreAK — Tarnished Louis 64 (@SuperLouis_64) March 2, 2022

Per poter usare il Ring Fit è stata utilizzata una mod (che l’utente ha lasciato anche sul tweet), che ha reso compatibile lo schema dei controlli della periferica Nintendo (che ricordiamo essere una periferica senza tecnologia che sfrutta poi l’agganciamento dei due joy-con) con il nuovo gioco FromSoftware. Su Twitch infine, si vedono ogni giorno dozzine di streaming che provano a vivere l’esperienza di gioco in modo particolare, sfruttando altre periferiche o addirittura un sex toy.

Ring Fit è una periferica venduta con Ring Fit Adventure, gioco per Nintendo Switch che mette il giocatore nei panni di un combattente che dovrà fare degli esercizi fisici per sconfiggere il nemico e salvare il villaggio. Elden Ring invece è il nuovo titolo FromSoftware, nuovo capitolo del genere soulslike che è arrivato il 25 febbraio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.