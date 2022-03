GTA 6: il trailer non arriverà quest’anno

Secondo un leaker, il trailer di GTA 6 arriverà almeno dopo il 2022, quindi per quest’anno non avremo novità sul gioco Rockstar.

Un leaker ha rivelato che il trailer di GTA 6, ovvero Grand Theft Auto 6, non arriverà entro il 2022. Insieme a lui, non avremo nemmeno novità sul resto legato al gioco, quindi chiunque sta attendendo il nuovo gioco Rockstar Games dovrà aspettare almeno la fine di quest’anno.

Il tweet, che potete leggere qui in basso, risponde direttamente ad un utente che ha chiesto informazioni riguardanti il nuovo GTA, e la risposta tuona decisa: “Non aspettarti nulla prima della fine di quest’anno”. Quindi, non solo non avremo un trailer, ma nemmeno teaser, informazioni varie (almeno ufficiali) o magari anche solo una foto.

GTA 6: dovremo attendere il 2023 per avere informazioni

Il leaker in questione è AccountNGT, e spesso ci ha preso con le informazioni rilasciate, specialmente riguardo al brand di Grand Theft Auto. Altri leak parlano di GTA 6 riferendo come location un ritorno all’amata Vice City, ma non c’è ancora conferma riguardo tutto ciò.

Don't expect any news before the end of the year — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022

Ora i quesiti sono tanti: fermo restando che il gioco si sta facendo attendere da anni, e quindi molti lettori videogiocatori hanno avuto modo di pensare a cosa potrebbe portare il nuovo gioco, rimane anche lo scoglio legato a GTA Online, modalità presente in GTA 5 che sta mantenendo molti giocatori incollati in questo ibrido che permette di creare il proprio personaggio e vivere a Los Santos.

Mentre quindi la speranza di avere una versione migliorata di GTA Online – sperando non faccia la fine di Red Dead Online che con il secondo capitolo non ha avuto il successo sperato – non ci resta che aspettare il 15 marzo 2022 per rimettere le mani su GTA V e la sua modalità online, visto che arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. Per tutto il resto, dovremo attendere almeno 1 anno, sperando poi che la data d’uscita di Grand Theft Auto 6 sia più vicina.